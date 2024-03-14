Чтобы Путин не победил: спикер Конгресса Джонсон обещает разблокировать помощь Украине с изменениями

Американский политик отметил, что понимает важность помощи Киеву. По его словам, согласованный Палатой представителей документ может отличаться от принятого Сенатом.

Related video

В разговоре с сенаторами-республиканцами Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, сказал, что палата работает над своим проектом для поддержки Украины, но произойдут существенные изменения, если сравнивать с документом, который принял Сенат. Об этом сообщает The Hill.

В общении с репортерами он сказал, что понимает важность этого. Он "будет работать над согласием Палаты представителей".

Важно

За $60 млрд помощи Украине будут голосовать к середине марта – началу апреля, — CNN

"Никто не хочет, чтобы Владимир Путин взял верх", — сказал Джонсон.

Спикер отметил, что в конце концов в Палате представителей договорятся, тогда документ не будет выглядеть так, как проект, принятый Сенатом. По словам сенаторов, проект Палаты представителей может предлагать поддержку как заем или ленд-лиз. Это якобы направлено на защиту интересов налогоплательщиков в США.

Джонсон, как говорится в сообщении, рассказывал и о создании инструмента вроде такого, как уже предлагал республиканец Майк Маккоул, который позволил бы конфискацию суверенных активов РФ и их передачу средств от ликвидированного имущества в фонд для поддержки Украины.

При этом Джонсон не упомянул, планирует ли снова включать в этот проект нормы по южной границе США. Такие предложения для демократов могут снова оказаться "красной линией".

Сенатор Джон Корнин, один из тех республиканцев, которые в феврале поддержали пакет со средствами в поддержку Украины. По его словам, после этой дискуссии с Джонсоном оптимистично настроен относительно, что Палата представителей наконец поддержит решение о помощи для Украины.

"Я услышал, что спикер теперь говорил "Мы не покинем Украину с пустыми руками", или слова примерно того же содержания", — отметил он.

Напомним, 14 марта в Конгрессе США назвали крайние сроки принятия законопроекта о помощи Украине. По убеждению лидера демократического меньшинства, до конца следующей недели спикер Палаты представителей Майк Джонсон должен вынести документ на рассмотрение.