В Конгрессе США назвали крайние сроки принятия законопроекта о помощи Украине

По убеждению лидера демократического меньшинства, до конца следующей недели спикер Палаты представителей Майк Джонсон должен вынести документ на рассмотрение.

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Как минимум до конца следующей недели в Палате представителей должны принять проект закона о помощи Украине. Такое заявление на вчерашнем брифинге озвучил руководитель демократического меньшинства в Конгрессе Гаким Джеффрис.

Среди прочего, представитель законодательного органа и парламентариям четкий дедлайн, когда должен быть принят пакет финансовой помощи Украине для обеспечения ее оборонных потребностей.

Джеффрис отметил, что время истекает, а потому члены Конгресса должны довести до конца рассмотрение двухпартийного законопроекта до того, как уже в следующую пятницу, 22 марта, депутаты покинут город. По его мнению, если поступить иначе, это будет безответственно

Стоит отметить, что бывшая руководительница Палаты представителей Нэнси Пелоси также выступила с обращением к спикеру Джонсону относительно принятия законопроекта о военной помощи Киеву.

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Конгресс запустил процедуру, чтобы заставить Палату представителей одобрить помощь Украине

Напомним, что представители Республиканской партии в Конгрессе США отказываются голосовать за законопроект о помощи Украине от Сената, зато они предложили альтернативный документ, согласно которому часть невоенной помощи может быть выделена как кредит. Однако за этот документ планируют голосовать не раньше апреля.

В то же время против такого развития событий выступили демократы, поэтому 12 марта по их инициативе начался сбор подписей для внесения законопроекта о предоставлении помощи Украине, Тайваню и Израилю на общую сумму 95 миллиардов долларов. По состоянию на сейчас он имеет 177 подписей из 218 необходимых.

Известно, что Украина не получит помощь от Соединенных Штатов, если финансирование на это не выделят в Конгрессе. Глава Белого дома Джо Байден напомнил о своем прошлогоднем запросе в Конгресс на 92 миллиарда долларов на финансирование национальной безопасности, в котором также предусматривались средства для Украины.

Напомним, что 13 марта министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что наша страна может получить 8,5 миллиардов долларов США из заблокированного пакета помощи в качестве кредита.