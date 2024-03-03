За $60 млрд помощи Украине будут голосовать к середине марта – началу апреля, — CNN

По словам журналистов, несмотря на противодействие трампистов, некоторых демократов и возможную отставку с поста спикера нижней палаты Конгресса, Майк Джонсон вынесет обновленный проект на голосование.

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Спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон предоставил возможность американским законодателям согласовать новое предложение относительно законопроекта, включающего помощь Украине. Об этом сообщает CNN.

В частном порядке Джонсон встретился с другими республиканцами, которые настаивают, что в законопроекте должны быть предусмотрены ограничения на границе США с Мексикой. Председатель нижней палаты по иностранным делам Майкл Маккол берет на себя ведущую роль в попытке доработать предложение и уладить разногласия, чтобы вынести проект на голосование к концу марта или началу апрелю.

Джонсон пока не заявлял о своей позиции и не обещал вынести проект на голосование. Он сказал своим коллегам, что вначале необходимо завершить разработку закона о государственном финансировании. Но сторонники этого плана среди республиканцев полагают, что как только проект помощи будет доработан к середине марта, его все же вынесут на голосование. Даже несмотря на то, что это может вызвать негативную реакцию со стороны крайне правых республиканцев или даже повлечь голосование за отстранение Джонсона с должности спикера.

"Больше, чем вы думаете. Мы должны что-то сделать", — прямо ответил представитель нижней палаты от штата Пенсильвания Брайан Фитцпатрик, когда его спросили о том, какая поддержка проекта среди республиканцев.

Вместе с тем провести законопроект через Палату представителей крайне сложно. Республиканцы сильно разделены по вопросу Украины, и бывший президент Дональд Трамп может буквально уничтожить законопроект одним постом в соцсетях. Кроме того, для его принятия понадобится широкая поддержка среди демократов, что тоже непросто, учитывая то обстоятельство, что пакет включает новые пограничные ограничения и помощь Израилю, против чего, вероятно, будет левое крыло демократов.

Напомним, что конгрессмены планируют обойти решение спикера Джонсона и разблокировать помощь Украине.

Ранее сообщалось о том, что мешает Украине получить военную помощь от США.