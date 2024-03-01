Конгрессмены планируют обойти решение спикера Джонсона, чтобы разблокировать помощь Украине, — СМИ

Конгрессмен Брайан Фитцпатрик сообщил журналистам, что работает над петицией, которая может заставить Палату представителей проголосовать за необходимый документ.

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Брайан Фитцпатрик, проукраинский республиканец в Палате представителей США, намерен подготовить попытку обойти спикера Майка Джонсона, чтобы достичь решения относительно одобрения помощи Украине. Об этом сообщает Axios.

Конгрессмен сообщил журналистам, что работает над так называемой петицией об увольнении, которая может заставить Палату представителей проголосовать, если она получит 218 подписей. Петиция является своеобразным давлением на спикера, чтобы заставить его вынести вопрос помощи Украине для скорейшего голосования.

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"Мы должны что-то сделать... Это экзистенциально, это чувствительно ко времени", — сказал Фитцпатрик.

Своеобразный маневр также требует определенного времени — 30 дней. Фицпатрик отметил, что для подписания петиция будет готова в начале марта, и дал понять, что ожидает, что она соберет несколько подписей от республиканцев.

Он отметил, что петиция об увольнении в основном служит для того, чтобы "применить точку давления, чтобы что-то сделать в ближайшее время". Фицпатрик и другие проукраинские республиканцы, как информирует издание, натолкнулись на растущее давление относительно разрыва со своей партией в этом вопросе.

Республиканец еще не решил, какую версию помощи Украине попытается вынести петиция об освобождении. Сенат принял законопроект о предоставлении помощи Израилю, Украине и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов, но Джонсон дал четко понять, что не будет голосовать за него в Палате представителей.

Напомним, 13 февраля Сенат США поддержал выделение пакета из $60 млрд Украине. Сенаторы из Демократической и, частично, Республиканской партий объединились, чтобы поддержать выделение финансов в поддержку Киева. Чтобы Украина, Израиль и Тайвань получили обещанные средства, решение должны поддержать в Палате представителей.