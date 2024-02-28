План "Б": Пентагон может использовать $4 млрд для помощи Украине, — CNN

Речь идет об использовании последнего источника финансирования, которым располагает оборонное ведомство США. Это средства из президентского фонда. Их могут привлечь даже без гарантий возмещения денег Конгрессом.

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Министерство обороны Соединенных Штатов Америки размышляет над тем, использовать ли последний оставшийся источник финансирования для военной помощи Украине. Разговоры об этом и других потенциальных планах "Б" становятся все более насущными последние несколько недель. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Оборонное ведомство США все еще располагает около 4 миллиардов долларов президентских средств для Украины. Это позволяет Пентагону использовать свои собственные запасы, чтобы поставлять военную технику Киеву.

Журналисты отмечают, что Пентагон ранее не хотел тратить любые оставшиеся деньги без гарантий, что их возместит Конгресс. Поскольку изъятие из запасов Министерства обороны без плана пополнения этого оборудования может повлиять на военную готовность американских войск.

Впрочем, в условиях, когда Киев все больше нуждается в военной помощи США, а в Палате представителей отказываются голосовать за дополнительное финансирование в размере 60 млрд долларов, высокопоставленные чиновники Пентагона обсуждают, существует ли какая-то внутренняя финансовая подушка, которая позволила бы ведомству потратить хотя бы часть из оставшихся 4 млрд долларов на помощь Украине в борьбе с Россией.

Пока никаких не принято, но разговоры об этом варианте и других потенциальных планах "Б" становятся все более актуальными, ведь ситуация на поле боя в Украине становится все более тяжелой.

Кроме того представитель Пентагона сообщил CNN, что следующий пакет помощи Киеву, если он поступит, "обязательно будет включать критически важные боеприпасы".

Также ведутся дискуссии о том, как и где разместить военную технику, чтобы ее можно было как можно быстрее отправить в Украину после того, как будут найдены дополнительные источники финансирования, сказал чиновник.

Напомним, 26 февраля издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон практически не контактируют друг с другом, что ухудшает ситуацию с выделением средств на помощь Украине.

31 января заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время визита в Киев заверила, что Вашингтон выделит Украине обещанную помощь, ведь там понимают, что произойдет, если Украина не выживет.