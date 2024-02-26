Военная помощь США Украине: Пентагон возбудил более 50 дел

Американские следователи расследуют случаи мошенничества при закупках, краж и коррупции. Также аудиторы, которые отслеживают судьбу выделенных для Украины примерно 113 миллиардов, обнаружили "пробелы".

Related video

Генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч рассказал, что его следователи возбудили уже более 50 уголовных дел, связанных с оказанием помощи Украине. Его заявление передали в издании Bloomberg.

Американский чиновник уточнил, что дела касаются мошенничества при закупках, замены продукта, кражи или коррупции и перенаправления.

"Мы не подтвердили никаких таких обвинений, хотя это вполне может измениться в будущем", — отметил он.

Сторч спрогнозировал, что таких расследований будет еще больше, учитывая "количество и скорость" поставок в Украину.

В СМИ объяснили, что Пентагон возглавляет усилия США по мониторингу выделенных для Украины примерно 113 миллиардов долларов. По словам инспектора, аудиторы обнаружили "пробелы" в предоставлении помощи. В частности, речь идет о неполных декларациях на грузы, которые направляются в Украину через Польшу.

"Как следствие, персонал Министерства обороны не имел необходимой видимости и подотчетности всех типов оборудования во время процесса передачи", — определили аудиторы.

В то же время Сторч подчеркнул, что Пентагон "хорошо отреагировал" на потребности Украины в военной помощи. Он заверил, что американское министерство пытается "достаточно ловко выполнить то, что, по сути, является миссией поездов и снабжения".

В издании добавили, что офис инспектора насчитывает более 200 человек, которые отслеживают ситуацию с помощью Украине. 28 из них находятся непосредственно в Украине, и это количество хотят увеличить.

Кроме других проверок Пентагон оценивает проблему 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. В США стремятся определить, удалось ли Вашингтону сбалансировать потребности в собственных резервах, обучении и операциях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в США будут переломным моментом для Украины. Он заверил, что Киев разработает собственный план действий.

Также Зеленский озвучил потери Украины в войне. Однако, как передали в СМИ, эти данные резко отличаются от информации США.