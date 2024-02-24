В Пентагоне бьют тревогу: американский военный ИИ отстает от разработок Китая

Военные, отвечающие за технологии для армии США, полагают, что Конгресс не выделяет достаточно средств на развитие военного ИИ.

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Отдел искусственного интеллекта (ИИ) Министерства обороны США ослаблен из-за отсутствия ассигнований со стороны Конгресса. Такое мнение высказал директор отдела Крейг Мартелл, передает Defense news.

По словам Крейга Мартелла, неопределенность в финансировании военных ИИ-технологий наносит ущерб инициативам в области развития и обучения, а также проектам, направленным на развитие ИИ и виртуальной инфраструктуры, которая делает ИИ-модели пригодными для использования военными.

По мнению Мартелла, проблемы с выделением бюджета для технологических разработок могут иметь неприятные последствия на фоне чиповой войны США и Китая, которая касается напрямую и нейросетей, а таже программно-аппаратных устройств, способных обеспечить военным преимущество на поле боя.

Однако Министерство обороны уже запросило 1,8 млрд долларов США на ИИ-разработки в оборонной сфере в 2024 финансовом году. Министерство занимается сотнями проектов, связанных с ИИ, в том числе некоторыми, крупными системами вооружений, такими как Joint Light Tactical Vehicle и беспилотный летательный аппарат MQ-9.

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Государственный и частный секторы все больше интересуются искусственным интеллектом и другими возможностями распознавания образов, а цифровая конкуренция с Китаем набирает обороты. Проект Министерства обороны "Объединенное общедоменное командование и контроль" также зависит от достижений Отдела ИИ Министерства обороны США в области обработки данных и аналитики.

Ранее мы сообщали о том, что в украинских дронах будет искусственный интеллект. Немецкая компания Helsing, с которой был подписан договор, разрабатывает программное обеспечение и интегрирует искусственный интеллект в оборонные технологии.