В Пентагоне бьют тревогу: американский военный ИИ отстает от разработок Китая
Военные, отвечающие за технологии для армии США, полагают, что Конгресс не выделяет достаточно средств на развитие военного ИИ.
Отдел искусственного интеллекта (ИИ) Министерства обороны США ослаблен из-за отсутствия ассигнований со стороны Конгресса. Такое мнение высказал директор отдела Крейг Мартелл, передает Defense news.
По словам Крейга Мартелла, неопределенность в финансировании военных ИИ-технологий наносит ущерб инициативам в области развития и обучения, а также проектам, направленным на развитие ИИ и виртуальной инфраструктуры, которая делает ИИ-модели пригодными для использования военными.
По мнению Мартелла, проблемы с выделением бюджета для технологических разработок могут иметь неприятные последствия на фоне чиповой войны США и Китая, которая касается напрямую и нейросетей, а таже программно-аппаратных устройств, способных обеспечить военным преимущество на поле боя.
Однако Министерство обороны уже запросило 1,8 млрд долларов США на ИИ-разработки в оборонной сфере в 2024 финансовом году. Министерство занимается сотнями проектов, связанных с ИИ, в том числе некоторыми, крупными системами вооружений, такими как Joint Light Tactical Vehicle и беспилотный летательный аппарат MQ-9.Важно
Государственный и частный секторы все больше интересуются искусственным интеллектом и другими возможностями распознавания образов, а цифровая конкуренция с Китаем набирает обороты. Проект Министерства обороны "Объединенное общедоменное командование и контроль" также зависит от достижений Отдела ИИ Министерства обороны США в области обработки данных и аналитики.
Ранее мы сообщали о том, что в украинских дронах будет искусственный интеллект. Немецкая компания Helsing, с которой был подписан договор, разрабатывает программное обеспечение и интегрирует искусственный интеллект в оборонные технологии.