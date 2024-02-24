У Пентагоні б'ють на сполох: американський військовий ШІ відстає від розробок Китаю

Військові, які відповідають за технології для армії США, вважають, що Конгрес не виділяє достатньо коштів на розвиток військового ШІ.

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Відділ штучного інтелекту (ШІ) Міністерства оборони США ослаблений через відсутність асигнувань з боку Конгресу. Таку думку висловив директор відділу Крейг Мартелл, передає Defense news.

За словами Крейга Мартелла, невизначеність у фінансуванні військових ШІ-технологій завдає шкоди ініціативам у сфері розвитку та навчання, а також проєктам, спрямованим на розвиток ШІ та віртуальної інфраструктури, яка робить ШІ-моделі придатними для використання військовими.

На думку Мартелла, проблеми з виділенням бюджету для технологічних розробок можуть мати неприємні наслідки на тлі чипової війни США і Китаю, яка стосується безпосередньо і нейромереж, а також програмно-апаратних пристроїв, здатних забезпечити військовим перевагу на полі бою.

Однак Міністерство оборони вже запросило 1,8 млрд доларів США на ШІ-розробки в оборонній сфері у 2024 фінансовому році. Міністерство займається сотнями проєктів, пов'язаних із ШІ, зокрема деякими великими системами озброєнь, такими як Joint Light Tactical Vehicle і безпілотний літальний апарат MQ-9.

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Державний і приватний сектори дедалі більше цікавляться штучним інтелектом та іншими можливостями розпізнавання образів, а цифрова конкуренція з Китаєм набирає обертів. Проєкт Міністерства оборони "Об'єднане загальнодоменне командування і контроль" також залежить від досягнень Відділу ШІ Міністерства оборони США в галузі обробки даних і аналітики.

Раніше ми повідомляли про те, що в українських дронах буде штучний інтелект. Німецька компанія Helsing, з якою було підписано договір, розробляє програмне забезпечення та інтегрує штучний інтелект в оборонні технології.