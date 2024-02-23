США вирішили "добити" Китай санкціями, але країна знайшла спосіб розвитку ШІ-технологій

Huawei активно просуває свої процесори Ascend AI, які можуть стати серйозним конкурентом продуктів Nvidia.

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Nvidia припинила продавати свою продукцію Китаю, але попри це країна не полишає надій створити власні апаратні рішення для розвиненого ШІ. Ставку Піднебесна робить на Huawei, пише SCMP.

Nvidia повідомила про 265-відсотковий стрибок квартальної виручки на тлі буму штучного інтелекту. Незважаючи на те, що компанія більше не продає свою продукцію КНР (бізнес Nvidia в Китаї впав до 900 млн доларів США в 4-му кварталі 2023 року порівняно з 2,9 млрд доларів у 3-му кварталі), вона залишається провідним гравцем глобального ринку, демонструючи рекорди. Так, її акції зросли на 16% після оголошення про зростання виручки. Nvidia припинила експорт чипів з обмеженим доступом до Китаю, щоб відповідати більш суворим заходам експортного контролю США, запровадженим у жовтні 2023 року, і ще не отримала схвалення уряду США на його відновлення. Однак, як заявив виконавчий директор Дженсен Хуанг, "попит на ШІ-чіпи зростає в усьому світі серед компаній, галузей і країн".

Незважаючи на успіхи, у своїй документації, поданій до Комісії з цінних паперів і бірж, Nvidia назвала китайську Huawei Technologies конкурентом у певних категоріях чипів для штучного інтелекту. Це говорить про те, що експерти високо оцінюють можливості підсанкційної Huawei. Водночас Huawei, яка повернулася до виробництва смартфонів 2023 року, презентувавши смартфон Mate 60 Pro з підтримкою 5G і вітчизняним чипом, почала просувати свої процесори Ascend AI, які потенційно можуть стати серйозним конкурентом продуктів Nvidia.

Санкції Білого дому щодо технологічних компаній КНР, безумовно, працюють, проте США поки що не можуть домогтися бажаного результату. Так, китайські ЦОД отримали від Nvidia три нові графічні процесори — H20, L20 і L2 — після того, як її графічні процесори A800 і H800, які раніше також виготовлялися спеціально для китайських клієнтів, були заборонені до продажу. Річ у тім, що ці чіпи для ШІ виготовляли за попереднім замовленням, тобто до посилення санкцій, а тому Китай встиг їх отримати.

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Джерело в галузі, яке побажало залишитися невідомим, повідомило, що деякі китайські клієнти вже почали тестувати нові чіпи від Nvidia. До слова, один такий пристрій обходиться в 15 тис. доларів.

"Очікується, що цього року Nvidia зіштовхнеться з більшою конкуренцією з боку місцевих гравців, оскільки китайські стартапи з виробництва чипів штучного інтелекту і Huawei спробують зайняти ніші на ринку ШІ-технологій", — пише ЗМІ.

Раніше ми писали, що США змушують виробників чіпів масово залишати Китай. Білий дім робить все можливе, щоб послабити напівпровідникову сферу КНР, включаючи таких союзників, як Японія.