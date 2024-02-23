США решили "добить" Китай санкциями, но страна нашла способ развития ИИ-технологий

Huawei активно продвигает свои процессоры Ascend AI, которые могут стать серьезным конкурентом продуктов Nvidia.

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Nvidia прекратила продавать свою продукцию Китаю, но не смотря на это страна не оставляет надежд создать собственные аппаратные решения для развитого ИИ. Ставку Поднебесная делает на Huawei, пишет SCMP.

Nvidia сообщила о 265-процентном скачке квартальной выручки на фоне бума искусственного интеллекта. Несмотря на то, что компания больше не продает свою продукцию КНР (бизнес Nvidia в Китае упал до 900 млн долларов США в 4-м квартале 2023 года по сравнению с 2,9 млрд долларов в 3-м квартале), она остается ведущим игроком глобального рынка, демонстрируя рекорды. Так, ее акции выросли на 16% после объявления о росте выручки. Nvidia прекратила экспорт чипов с ограниченным доступом в Китай, чтобы соответствовать более строгим мерам экспортного контроля США, введенным в октябре 2023 года, и еще не получила одобрения правительства США на его возобновление. Однако, как заявил исполнительный директор Дженсен Хуанг, "спрос на ИИ-чипы растет во всем мире среди компаний, отраслей и стран".

Несмотря на успехи, в своей документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Nvidia назвала китайскую Huawei Technologies конкурентом в определенных категориях чипов для искусственного интеллекта. Это говорит о том, что эксперты высоко оценивают возможности подсанкционной Huawei. В то же время Huawei, которая вернулась к производству смартфонов в 2023 году, презентовав смартфон Mate 60 Pro с поддержкой 5G и отечественным чипом, начала продвигать свои процессоры Ascend AI, которые потенциально могут стать серьезным конкурентом продуктов Nvidia.

Санкции Белого дома в отношении технологических компаний КНР, безусловно, работают, однако США пока не могут добиться желаемого результата. Так, китайские ЦОД получили от Nvidia три новых графических процессора — H20, L20 и L2 — после того, как ее графические процессоры A800 и H800, которые ранее также изготавливались специально для китайских клиентов, были запрещены к продаже. Дело в том, что эти чипы для ИИ изготавливались по предзаказу, т.е. до ужесточения санкций, а потому Китай успел их получить.

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Источник в отрасли, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что некоторые китайские клиенты уже начали тестировать новые чипы от Nvidia. К слову, одно такое устройство обходится в 15 тыс. долларов.

"Ожидается, что в этом году Nvidia столкнется с большей конкуренцией со стороны местных игроков, поскольку китайские стартапы по производству чипов искусственного интеллекта и Huawei попытаются занять ниши на рынке ИИ-технологий", — пишет СМИ.

Ранее мы писали, что США заставляют производителей чипов массово покидать Китай. Белый дом делает все возможное, чтобы ослабить полупроводниковую сферу КНР, подключая таких союзников, как Япония.