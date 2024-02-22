Атакуют со всех сторон: США заставляют производителей чипов массово покидать Китай

Белый дом делает все возможное, чтобы ослабить полупроводниковую сферу КНР, подключая таких союзников, как Япония.

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США стремятся ограничить прогресс Китая в области передовых чипов и укрепить партнерство между своими союзниками. По этой причине все больше иностранных компаний размещают свои производственные мощности в Японии, передает Reuters.

По данным информагентства, 9 тайваньских производителей микросхем открыли или расширили свою деятельность в Японии за последние два года. Например, производитель Fabless Alchip Technologies, который специализируется на интегрированных микросхемах для конкретных приложений (ASIC), заявил, что наймет сотрудников в Японии, Северной Америке и на Тайване. Компания по разработке микросхем eMemory Technology тоже заинтересована вести бизнес в Японии, открыв офис в Иокогаме. Тайваньский полупроводниковый гигант TSMC присутствует в стране восходящего солнца, планируя в ближайшие дни запустить новый завод по производству кремниевых пластин в Кюсю.

Издание пишет, что тут не обошлось без вмешательства США, которые во что бы то ни стало стараются выиграть технологическую войну с Китаем, ослабляя его позиции по всем фронтам. Но и правительство Японии не отстает в помощи союзнику, субсидируя местных производителей. Так, фирма Rapidus, которую поддержало правительство, планирует с 2027 года начать массовое производство чипов на северном острове Хоккайдо.

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"Мы ожидаем роста японского рынка полупроводников, налаживания выпуска японских ASIC и принимаем участие в нескольких хороших проектах", — прокомментировал Хироюки Фурузоно, генеральный менеджер дочерней компании Alchip — Alchip Japan.

Все больше тайваньских компаний, производящих микросхемы, также рассматривают возможность расширения своего присутствия в Японии, сообщил источник, добавив, что слабая иена облегчила принятие таких решений.

Ранее мы писали о том, что США уничтожат производство передовых чипов в Китае. Мир может не увидеть новый смартфон Mate от Huawei, поскольку поставщикам из США запретили продавать SMIC оборудование и расходники.