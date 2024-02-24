"Готуємо багато сюрпризів": в українських дронах буде штучний інтелект

Німецька компанія Helsing, з якою був підписаний договір, розробляє програмне забезпечення та інтегрує штучний інтелект в оборонні технології.

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Штучний інтелект у безпілотниках на полі бою — це реальність війни у 2024 році, тому українські дрони будуть мати ШІ. Про це 24 лютого розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін та CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері безпеки й оборони.

"Це ще один результат конференцій щодо спільного виробництва озброєнь, які відбувалися в Україні, а також у Вашингтоні минулого року. Зараз активно працюємо з європейськими країнами, шукаємо партнерів, розробляємо та озброюємось. Попереду ще низка конференцій такого масштабу. Ми готуємо багато сюрпризів. Я нагадаю, що про спільне виробництво озброєнь домовлялися Володимир Зеленський та Джо Байден", — проінформував Андрій Єрмак.

Компанія Helsing, з якою був підписаний договір, це німецька компанія, що розробляє програмне забезпечення та інтегрує штучний інтелект в оборонні технології. Вона співпрацює з Федеральним міністерством оборони Німеччини. В Україні компанія працює з 2022 року.

"Цей меморандум має конкретну мету — підсилення українських оборонних технологій, впровадження ШІ у БПЛА нашого виробництва. Ми повинні бути на крок попереду у технологічній війні. І розуміємо чітко задачі, які стоять перед нами. ШІ у сучасній війні — це необхідність", — зазначив глава Офісу президента України.

20 лютого заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський заявив, що українські військові вже тестують БпЛА ізсистемами штучного інтелекту, деякі з яких отримали від Великобританії.