"Готовим много сюрпризов": в украинских дронах будет искусственный интеллект

Немецкая компания Helsing, с которой был подписан договор, разрабатывает программное обеспечение и интегрирует искусственный интеллект в оборонные технологии.

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Искусственный интеллект в беспилотниках на поле боя — это реальность войны в 2024 году, поэтому украинские дроны будут иметь ИИ. Об этом 24 февраля рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны.

"Это еще один результат конференций по совместному производству вооружений, которые проходили в Украине, а также в Вашингтоне в прошлом году. Сейчас активно работаем с европейскими странами, ищем партнеров, разрабатываем и вооружаемся. Впереди еще ряд конференций такого масштаба. Мы готовим много сюрпризов. Я напомню, что о совместном производстве вооружений договаривались Владимир Зеленский и Джо Байден", — проинформировал Андрей Ермак.

Компания Helsing, с которой был подписан договор, это немецкая компания, разрабатывающая программное обеспечение и интегрирующая искусственный интеллект в оборонные технологии. Она сотрудничает с Федеральным министерством обороны Германии. В Украине компания работает с 2022 года.

"Этот меморандум имеет конкретную цель — усиление украинских оборонных технологий, внедрение ИИ в БПЛА нашего производства. Мы должны быть на шаг впереди в технологической войне. И понимаем четко задачи, которые стоят перед нами. ИИ в современной войне — это необходимость", — отметил глава Офиса президента Украины.

20 февраля заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский заявил, что украинские военные уже тестируют БпЛА с системами искусственного интеллекта, некоторые из которых получили от Великобритании.