Дроны с искусственным интеллектом: в ВСУ начались тестовые испытания британских БпЛА
Западные разработчики дронов со встроенным интеллектом считают, что эти БпЛА смогут позволить Украине подавить определенные российские позиции.
Отдельные украинские подразделения ВСУ уже начали тестирование беспилотников с функцией искусственного интеллекта, переданных Великобританией. Об этом на брифинге в Military Media Centre Министерства обороны Украины сообщил заместитель главнокомандующего ВСУ, полковник Вадим Сухаревский.
Он подчеркнул, что эта технология остается сложной при внедрении ее на фронте.
"Такие попытки есть, системы есть. Я хочу сказать, что это очень сложный процесс в плане организации и реализации в жизнь — использование этих дронов именно на фронте, при боевом применении", — подчеркнул он.
Однако замглавкома уверен в ближайшей перспективе развития этого направления.
"Как мы отличаем фотографию искусственного интеллекта и реальную? По количеству пальцев и тому подобное. Вот как раз это количество "пальцев" на картинке — тот момент, который нам надо воплощать в жизнь именно на поле боя", — акцентировал он.
Напомним, что на днях в медиа прошли сообщения о том, что Британия работает со странами, включая США, над тем, чтобы предоставить Украине тысячи новых беспилотников с искусственным интеллектом, которые могли бы одновременно атаковать российские цели. Западные военные планировщики, разрабатывающие эту технологию, считают, что она может позволить Украине подавить определенные российские позиции с помощью беспилотных аппаратов.
Инновации дронов для Украины
Как сообщал The Washington Post, украинские военные еще с лета 2023 года начали тестирование FPV-дронов с искусственным интеллектом, которые способны поражать цели после потери связи.
В начале осени Минобороны Украины информировало, что к эксплуатации в ВСУ был допущен один из таких беспилотников — Saker Scout. Специалисты уточнили, что благодаря новейшей оптике система этого дрона может самостоятельно распознавать и фиксировать координаты техники врага, даже замаскированной.
Позже оборонное ведомство допустило к эксплуатации в ВСУ еще один украинский беспилотник, оснащенный искусственным интеллектом и автоматическим режимом полета — SkyKnight 2.
Кроме того, Украина получит французские дроны-камикадзе для проверки в бою, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.Важно
Напомним, 14 февраля состоялась 19 встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Министр обороны Рустем Умеров заявил о старте работы Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, к которой присоединились уже 15 стран.
Украинские боевые части делают успехи в радиоборьбе с дронами. Только с 17 по 19 февраля силам морской пехоты территориальной обороны и отдельного батальона "Птицы Мадяра" удалось найти 83 вражеских дрона и 57 из них обезвредить.