Из роты в батальон: "Птахи Мадяра" стали первой отдельной частью БПЛА в составе ВСУ, — Бровди

Военные из подразделения "Птахи Мадяра" 692 дня воевали против ВС РФ. Ранее они были группой или ротой в составе различных бригад. Теперь стали первым отдельным подразделением боевых беспилотников.

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16 января ротно-тактическая группа БПЛА "Птахи Мадяра", которая в последнее время находилась в составе 59 отдельной механизированной бригады, превратилась в 414 отдельный батальон ударных беспилотных авиационных систем (ОБУБАС). Подразделение стало частью Морской пехоты ВСУ и продолжит воевать против российских оккупантов. Об изменениях в подчинении "Птиц Мадьяра" рассказал старший лейтенант и командир Роберт Бровди в Telegram-канале.

Бровди написал, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подписал приказ, которым создал первую отдельную воинскую часть беспилотных летательных аппаратов. Украинский военный попрощался с 59 отдельной механизированной бригадой, в состав которой до сегодняшнего дня входила рота "Птахи Мадяра". Теперь они стали 414 ОБУБАС в составе морпехов ВСУ.

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"Ротно-тактическая группа "Птахи Мадяра" заканчивает свой боевой путь в существующем статусе в составе 59 бригады ВСУ. Отныне "Птахи Мадяра" — отдельная воинская часть", — говорится в заметке командира.

Указывается, что боевое подразделение провоевало против ВС РФ 692 суток. Пришлось противостоять врагу под Киевом, на Херсонщине — сначала возле Херсона, затем под Крынками, в Донецкой области — под Соледаром и Бахмутом, возле Авдеевки и Марьинки, в Запорожской области — возле Урожайного. Среди бойцов — 16 кавалеров ордена "За Мужество", написал военный.

Роберт Бровди, который до сегодняшнего дня был командиром роты, а теперь стал командиром батальона, поблагодарил Залужного за доверие.

Роберт Бровди — о боевом пути "Птахи Мадяра" Фото: Скриншот Роберт Бровди — о создании первого батальона БПЛА Фото: Скриншот

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Отметим, Роберт Бровди с первых месяцев войны публикует видео, на которых показывает примеры успешного использования дронов для разведки позиций ВС РФ, корректировки ударов артиллерии ВСУ и сброса взрывчатки на российскую технику. Например, в феврале 2023 года военный показывал боевые действия в Бахмуте — именно тогда российская армия пыталась оккупировать населенный пункт в Донецкой области. В апреле подразделение перебазировалось на новое место и фиксировало вражеские перемещения непосредственно в Донецке.

Осенью и зимой 2023-2024 гг. "Птахи Мадяра" регулярно наносят удары по россиянам, которые пытаются противодействовать украинским бойцам в Крынках на левобережье Херсонщины. В декабре бойцы уничтожили FPV-дроны ВС РФ, которые минировали подходы к Днепру, и сверхсовременный танк Т-90 "Прорыв", который двигался в направлении плацдарма. В январе Роберт Бровди заявил, что ВСУ вскоре с помощью дронов аэроразведки создадут "щит": будут видеть каждый километр линии фронта.