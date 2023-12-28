"Способны сбрасывать мины в Днепр": "Мадяр" показал уничтожение FPV-дронов для минирования (видео)

Дроны, как заявил командир роты ударных БпАК под псевдонимом "Мадяр", способны нести и сбрасывать в Днепр аналогии якорно-летних мин, которые являются крайне опасными для лодок.

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Украинские войска ликвидировали FPV-дроны, которые оккупанты использовали для минирования территорий. Подробности в Telegram-канале сообщил командир роты ударных БпАК под псевдонимом "Мадяр".

Такие дроны способны нести и сбрасывать в Днепр аналогии якорно-летних мин, которые являются крайне опасными для лодок. Опасные устройства едва заметны, а судно при контакте сразу взрывается.

"Помните: когда мы их валим, они падают, но все равно взрываются", — рассказал он.

Он показал на видео ликвидацию двух беспилотников. По словам военного, за декабрь в районе населенного пункта Крынки его бойцы уничтожили 11 таких БПЛА.

Работа підрозділу "Птахи Мадяра" на фронте

Бойцы подразделения "Птахи Мадяра" поймали российский Т-80БВМ в районе Крынок. Тяжелую бронетехнику аэроразведчики зафиксировали вблизи леса на левом берегу Херсонской области, где и произошло уничтожение.

Также 20 сентября "Мадяр" показал километры "зубов дракона", которые тормозят наступление. Российское командование надеется остановить продвижение техники ВСУ под Токмаком, заставив поля и дороги бетонными пирамидами. Пока бронетехника до них не дошла, однако их легко преодолевают FPV-дроны.

Он также заявил, что российские оккупанты научились влиять на платформу спутникового интернета Starlink на фронте. Захватчики получили технологию и уже испытывают. Они готовят ее к промышленному производству. По его словам, речь идет о системах, работающих в Ku-диапазоне. Защитник убежден в том, что вскоре россияне доберутся и до Ka-диапазона.

Напомним, в конце декабря россияне объявили награду за военнослужащего "Мадяра", жизнь украинского защитника захватчики оценили как немецкий танк "Леопард", в 1 миллион российских рублей.