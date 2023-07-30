Россияне глушат Starlink на фронте: "Мадяр" объяснил, в чем опасность для ВСУ

Российские оккупанты испытывают технологию, которая способна негативно повлиять на связь, осуществляемую благодаря Starlink.

Related video

Российские оккупанты научились влиять на платформу спутникового интернета Starlink на фронте. Роберт Бровди, командир роты ударных БпАК "Птахи Мадяра" 59-й ОМПБр с позывным "Мадяр", в Telegram-канале сообщил подробности.

Он отметил, что захватчики получили технологию и уже испытывают. Они готовят ее к промышленному производству.

По его словам, речь идет о системах, работающих в Ku-диапазоне. Защитник убежден в том, что вскоре россияне доберутся и до Ka-диапазона.

"Зачем это здесь? Чтобы больше спецов с извилинами морщили мозг над унифицированными способами противодействия", — пояснил он.

Военный добавил на фронте без Starlink сложно. Современные средства связи позволяют четко оценивать ситуацию на фронте.

Starlink в ВСУ

Издание The New York Times сообщило, что американский миллиардер Илон Маск, получил просьбу от украинского командования включить спутниковый интернет Starlink в районе временно оккупированного Россией Крыма. В ответ он отказался это сделать.

Журналисты отметили, что Маск постоянно увеличивал свое влияние над стратегически важной сферой спутникового Интернета. Однако его нестабильное и ориентированное на личность поведение все больше волнует военных и политических лидеров во всем мире, поскольку он якобы может пользоваться своей властью непредсказуемым образом.

Также издание 30 июля сообщило, что Пентагон купит для Украины до 500 терминалов Starlink. Американские военные будут контролировать сигнал на украинской территории, не боясь его прерывания по желанию миллиардера. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркивал зависимость решений на поле боя от использования Starlink для связи.

Напомним, в конце июня стало известно, что Илон Маск продвигает сервис в армии других стран. Силы самообороны Японии тестируют Starlink с марта, и система развернута в 10 точках страны.