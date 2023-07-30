Росіяни глушать Starlink на фронті: "Мадяр" пояснив, в чому небезпека для ЗСУ

Російські окупанти випробовують технологію, яка здатна негативно вплинути на зв'язок, що здійснюється завдяки Starlink.

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Російські окупанти навчилися впливати на платформу супутникового інтернету Starlink на фронті. Роберт Бровді, командир роти ударних БпАК "Птахи Мадяра" 59-ї ОМПБр із позивним "Мадяр", у Telegram-каналі повідомив подробиці.

Він зазначив, що загарбники отримали технологію та вже випробовують. Вони готують її до промислового виробництва.

З його слів, йдеться про системи, що працюють у Ku-діапазоні. Захисник переконаний у тому, що невдовзі росіяни дістануться і Ka-діапазону.

"Нащо це тут? Щоб більше спеців з клепкою морщили мозок над уніфікованими способами протидії", – пояснив він.

Військовий додав на фронті без Starlink складно. Сучасні засоби зв'язку дозволяють чітко оцінювати ситуацію на фронті.

Starlink у ЗСУ

Видання The New York Times повідомило, що американський мільярдер Ілон Маск, отримав прохання від українського командування ввімкнути супутниковий інтернет Starlink у районі тимчасово окупованого Росією Криму. У відповідь він відмовився це зробити.

Журналісти зазначили, що Маск постійно збільшував свій вплив над стратегічно важливою сферою супутникового Інтернету. Проте його нестабільна і орієнтована на особистість поведінка все більше хвилює військових і політичних лідерів у всьому світі, оскільки він нібито може користуватися своєю владою непередбачуваним чином.

Також видання 30 липня повідомило, що Пентагон купить для України до 500 терміналів Starlink. Американські військові контролюватимуть сигнал на українській території, не боячись його переривання за бажанням мільярдера. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслював залежність рішень на полі бою від використання Starlink для зв'язку.

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що Ілон Маск просуває сервіс в армії інших країн. Сили самооборони Японії тестують Starlink із березня, і система розгорнута в 10 точках країни.