Starlink не тільки для ЗСУ. Ілон Маск просуває сервіс в армії інших країн

Сили самооборони Японії тестують Starlink із березня, і система розгорнута в 10 точках країни.

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Японські військові тестують супутниковий інтернет Ілона Маска Starlink. Якщо все піде добре, то Міністерство оборони Японії вже наступного фінансового року може впровадити цю технологію для своїх військ, повідомляє Reuters із посиланням на неназвані урядові джерела.

Поки що японські військові мають доступ до супутників зв'язку на геостаціонарній орбіті, але в них не було доступу до пристроїв на низькій навколоземній орбіті, які надасть Starlink.

Сили самооборони Японії тестують Starlink з березня, і система розгорнута приблизно в 10 точках країни. Мабуть, як зазначають військові експерти, Міноборони країни залишилося задоволеним тим, як Starlink використовує українська армія, відбиваючи агресію Росії.

Наразі супутникова "флотилія" Маска налічує 3000 апаратів на низькій навколоземній орбіті, але Starlink постійно запускає нові супутники на орбіту, розширюючи й покращуючи покриття. Компанія має намір збільшити загальну їхню кількість до 9000 у найближчому майбутньому.

Видання нагадує, що в лютому 2022 року сервіс був активований для користувачів в Україні завдяки Маску. Усе почалося з того, що на той час віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров написав Маску у Твіттері прохання до мільярдера під'єднати ЗСУ до інтернету. Через кілька годин Маск відповів, що супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії "тепер активний в Україні" і "ще більше терміналів у дорозі". Однак згодом виникли складнощі, бо Маск погрожував відключити Starlink через те, що для його компанії така благодійність надто важка, але Пентагон домовився з власником Starlink.