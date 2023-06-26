Starlink не только для ВСУ. Илон Маск продвигает сервис в армии других стран

Силы самообороны Японии тестируют Starlink с марта, и система развернута в 10 точках страны.

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Японские военные тестируют спутниковый интернет Илона Маска Starlink. Если все пойдет хорошо, то Министерство обороны Японии уже в следующем финансовом году может внедрить эту технологию для своих войск, сообщает Reuters со ссылкой на неназванные правительственные источники.

Пока что японские военные имеют доступ к спутникам связи на геостационарной орбите, но у них не было доступа к устройствам на низкой околоземной орбите, которые предоставит Starlink.

Силы самообороны Японии тестируют Starlink с марта, и система развернута примерно в 10 точках страны. Видимо, как отмечают военные эксперты, Минобороны страны осталось довольно тем, как Starlink использует украинская армия отражая агрессию России.

На данный момент спутниковая "флотилия" Маска насчитывает 3000 аппаратов на низкой околоземной орбите, но Starlink постоянно запускает новые спутники на орбиту расширяя и улучшая покрытие. Компания собирается увеличить общее их количество до 9000 в ближайшем будущем.

Издание напоминает, что в феврале 2022 года сервис был активирован для пользователей в Украине благодаря Маску. Все началось с того, что в то время вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров написал Маску в Твиттере просьбу подключить ВСУ к интернету. Через несколько часов Маск ответил, что спутниковый интернет-сервис Starlink компании "теперь активен в Украине" и "еще больше терминалов в пути". Однако со временем возникли сложности из-за того, что Маск грозился отключить Starlink из-за того, что для его компании такая благотворительность слишком тяжела, но Пентагон договорился с владельцем Starlink.