Маск не отключит: Пентагон купит для Украины до 500 терминалов Starlink, – СМИ

Американские военные будут контролировать сигнал на украинской территории, не боясь его прерывания по желанию миллиардера. Главком ВСУ Валерий Залужный подчеркивал зависимость решений на поле боя от использования Starlink для связи.

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Пентагон купит терминалы и услуги Starlink для Украины, чтобы не зависеть от прихотей владельца компании SpaceX Илона Маска. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников ведомства.

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил сделку о приобретении 400-500 терминалов. Пентагон сможет контролировать сигнал на территории Украины, не боясь его внезапного прерывания по желанию Маска.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный еще 17 марта в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли поднимал тему работы Starlink, указывает газета.

Три источника газеты говорят, что Залужный подчеркивал зависимость решений на поле боя от использования Starlink для связи. Киев хотел обеспечить доступ и обсудить, как покрыть стоимость услуги.

Новые устройства будут выполнять "ключевые функции и определенные миссии". Украина получит спецтерминалы и услуги, которые могут выполнять конфиденциальные функции. Маск отключить их не сможет, отметили в разговоре с изданием два собеседника.

"В отличие от традиционных оборонных подрядчиков, чьи продажи оружия в зарубежные страны обычно идут через правительство, Starlink — это коммерческий продукт. Это позволяет Маску действовать не всегда в интересах США. Например, в случае отказа в финансировании Starlink в Украине", — прокомментировал бывший чиновник Министерства обороны, работник Blue Origin Грегори Аллен.

Пентагон подтвердил контракты со Starlink, но отказался вдаваться в подробности.

Напомним, что в Японии военные пользуются спутниковым интернетом Starlink. Армия Японии имеет доступ к спутникам связи на геостационарной орбите, а Starlink обеспечивает связь на низкой околоземной орбите.

Илон Маск взял на работу вундеркинда, 14-летнего студента Университета Санта-Клары Кайрана Квази. После окончания ВУЗа он будет работать инженером-программистом в Starlink.