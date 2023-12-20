Мощная детонация: "Птахи Мадяра" уничтожили российский Т-80БВМ в районе Крынок (видео)

Тяжелую бронетехнику аэроразведчики зафиксировали вблизи леса на левом берегу Херсонской области, где и произошло уничтожение.

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Российский Т-80БВМ двигался в сторону Крынок, но был уничтожен FPV-дроном. Украинский военный, командир роты "Птахи Мадяра" Роберт Бровди с псевдонимом "Мадяр" в Telegram-канале сообщил подробности.

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На видео можно увидеть, что в танк попали. Впоследствии произошла детонация боекомплекта тяжелой бронетехники. Кроме этого, подразделение ликвидировало и другую технику. Всего было уничтожено десятки оккупантов.

Журналист Юрий Бутусов отметил в Telegram, что уничтожен Т-80БВМ. Танк оккупанты переправляли в район Крынок на левобережье Херсонской области. В одном из местных лесов танк был выслежен украинской разведкой, а затем уничтожен с последующей детонацией.

Уничтожение танков войск РФ

Украинский танк Т-64БВ, как сообщил танковый историк Андрей Тарасенко, сошелся в дуэли с российским Т-72Б3. Экипаж смог успешно ликвидировать российский танк, у которого выгорел боекомплект. Танк метким выстрелом уничтожил вражеский Т-72. Такую дуэль специалист назвал редкостью.

Операторы БПЛА 14 декабря ювелирно уничтожили танк российских оккупантов. Беспилотник, который успешно залетел в люк российской тяжелой техники, был приобретен на средства украинцев, рассказал волонтер Сергей Стерненко.

Пилоты подразделения "VORON 100" 1 декабря эффектно уничтожили российские танки. Уничтожение тяжелой бронетехники произошло на востоке Украины. Благодаря БПЛА были поражены сразу два вражеских танка. Бойцы пообещали и в дальнейшем уничтожать технику оккупантов.

Напомним, украинская БМП M2 Bradley выдержала удар ПТРК в боях за Авдеевку. Экипаж техники американского производства отражал атаки российских оккупантов у Степного. Несмотря на удар противотанкового средства военные смогли самостоятельно покинуть поле боя.