"Превратили зимние ночи в ад": спецподразделение СБУ за месяц уничтожило 112 целей (видео)

В Службе безопасности заявили, что потери россиян, нанесенные украинскими воинами, пополнили девять танков, шестнадцать ББМ и пять САУ.

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Подразделение Центра специальных операций "А" "Белый волк" за ноябрь ликвидировало 112 вражеских целей, в частности, сорок одну фортификационную и двадцать шесть огневых позиций, а также два склада боевых комплексов. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Подразделение ЦСО "А" СБУ "Белый волк" превращает зимние ночи оккупантов в ад", — говорится в сообщении.

За прошедший месяц потери россиян, нанесенные украинскими воинами, пополнили:

9 танков;

16 боевых бронированных машин;

5 самоходных артиллерийских установок;

4 пушки;

3 системы противовоздушной обороны;

5 военных грузовиков;

1 система видеонаблюдения "Муром-П";

41 фортификационную и 26 огневых позиций;

2 склада боевых комплексов.

Кроме того, в СБУ опубликовали видео уничтожения российской техники.

Ликвидация техники ВС РФ Силами обороны: детали

Напомним, 6 декабря журналист Юрий Бутусов сообщил, что на Донетчине в районе Авдеевки на бронегруппу россиян ждала неудача. Оккупанты пошли на штурм, а Силы обороны им просто дали немного продвинуться вперед.

5 декабря Бутусов рассказал, что рота ударных БпАК 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожила российский танк Т-72Б3 на Бахмутском направлении.

Также 4 декабря в Госпогранслужбе показали, как украинские военные борются против ВС РФ

1 декабря стало известно, что пилоты подразделения VORON 100 Волынской бригады теробороны поразили два российских танка на востоке. Уничтожение тяжелой бронетехники стало возможным благодаря точным ударам дронов.