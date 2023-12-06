Под Авдеевкой российская бронемашина помогла Силам обороны уничтожить вражеских штурмовиков (видео)

Вражеская техника перешла колею возле Степного на Авдеевском направлении и была разбита FPV-дронами украинских операторов БпЛА.

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На Донетчине в районе Авдеевки на бронегруппу россиян ждала неудача. Оккупанты пошли на штурм, а Силы обороны им просто дали немного продвинуться вперед. Об уничтожении вражеской техники рассказал журналист Юрий Бутусов.

"Бронегруппа российской техники, состоящая из по меньшей мере двух МТ-ЛБ, перешла колею возле Степного на Авдеевском направлении и была разбита FPV-дронами украинских операторов БпЛА", — сообщил журналист.

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Свои слова он подкрепил видео, на котором видно, как украинские защитники жгут вражескую технику и уничтожают личный состав врага.

"Одна бронемашина подперла другую и личный состав не смог вовремя выбраться. Я думаю, они никогда уже не будут встречать праздник Святого Николая. Могли бы сидеть у себя в Казани и Воронеже в тепле и добре, а не лежать здесь среди украинской степи", — прокомментировал видео оператор БпЛА.

Отмечается, что в результате "штурма" российские МТ-ЛБ были уничтожены, а немало российских штурмовиков навсегда остались на чужой земле.

5 декабря военный эксперт Евгений Дикий заявил, что ВСУ в районе Авдеевки не смогут долго продержаться без подкрепления. По его словам, команды отступать из Авдеевки наши военные еще не получали.

Ранее сообщалось, что украинские войска недавно атаковали позиции российских оккупантов в лесу под Авдеевкой. ВС РФ укрепили контроль над позициями в Степном и вокруг него, а в районе Авдеевского коксохимического завода продолжаются тяжелые бои.