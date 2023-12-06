Під Авдіївкою російська бронемашина допомогла Силам оборони знищити ворожих штурмовиків (відео)

Ворожа техніка перейшла колію біля Степового на Авдіївському напрямку і була розбита FPV-дронами українських операторів БпЛА.

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На Донеччині в районі Авдіївки на бронегрупу росіян чекала невдача. Окупанти пішли на штурм, а Сили оборони їм просто дали трохи просунутися вперед. Про знищення ворожої техніки розповів журналіст Юрій Бутусов.

"Бронегрупа російської техніки, що складалась з щонайменше двох МТ-ЛБ, перейшла колію біля Степового на Авдіївському напрямку і була розбита FPV-дронами українських операторів БпЛА", — повідомив журналіст.

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Свої слова він підкріпив відео, на якому видно, як українські захисники палять ворожу техніку і нищать особовий склад ворога.

"Одна бронемашина підперла іншу і особовий склад не зміг вчасно вибратися. Я думаю, вони ніколи вже не будуть зустрічати свято Святого Миколая. Могли б сидіти в себе в Казані і Воронежі в теплі й добрі, а не лежати тут серед українського степу", — прокоментував відео оператор БпЛА.

Зазначається, що в результаті "штурму" російські МТ-ЛБ були знищені, а чимало російських штурмовиків назавжди залишилися на чужій землі.

5 грудня військовий експерт Євген Дикий заявив, що ЗСУ в районі Авдіївки не зможуть довго протриматися без підкріплення. З його слів, команди відступати з Авдіївки наші військові ще не отримували.

Раніше повідомлялося, що українські війська нещодавно атакували позиції російських окупантів у лісі під Авдіївкою. ЗС РФ зміцнили контроль над позиціями в Степовому і навколо нього, а в районі Авдіївського коксохімічного заводу тривають важкі бої.