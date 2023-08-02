Сожгли 400 машин РФ: что известно о командире спецподразделения СБУ "Белый волк" Олеге Емце

Олег Емец еще в 2011 году чувствовал, что РФ может пойти войной на Украину. Поэтому еще тогда создал ОО "Белый волк", в котором единомышленники оттачивали тактические навыки.

Related video

Спецподразделение Службы безопасности Украины "Белый волк" с начала полномасштабной войны уничтожило уже более 400 единиц российской техники. Это примерно 5% всех уничтоженных танков оккупантов. Детали о подразделении сообщили в "Украинской правде".

Что известно о командире "Белых волков"?

Многочисленные видео от СБУ демонстрируют, что "Белые волки" регулярно уничтожают российские цели с помощью дронов и других средств поражения. Возглавляет спецподразделение старший лейтенант Олег Емец. По образованию он биофизик и в начале 1990-х годов он был вынужден уехать за границу, потому что найти работу в Украине тех времен было сложно. Поэтому он стал профессором в Университете Питтсбурга в Пенсильвании.

Отмечается, что о возможности вторжения РФ в Украину Емец поверил еще в 2011 году. В 2004 году он оставил Институт мозга во Флориде и вернулся в Киев незадолго до Оранжевой революции, потому что почувствовал, что получил от США максимум. Неотвратимость войны для него была по двум причинам:

Россия проводила "определенные инфраструктурные работы" на своей территории;

Украина стала большим плодом для того, чтобы на нее кто-то напал.

Для демонстрации второй причины офицер взял в руки армейский нож. Он кладет его на стол так, что рукоятка свисала над полом.

"Держит только мой палец. Для ножа это асимметричное состояние. Так и в обществе возникло большое количество асимметричных состояний. Украина стала как большой плод, который вырос для того, чтобы хищник захотел сюда зайти. Мужчины этой земли перестали демонстрировать должный уровень агрессивности, чтобы мужчины другой земли боялись напасть", — пояснил Емец.

И третья причина — военный предчувствовал запах крови. Поэтому уже в 2011 году он открыл Центр специальной тактической подготовки "Белый волк", а через два года зарегистрировал ОО.

"Это было сообщество единомышленников, которые понимали, что войны не избежать. Мы начали готовиться как подразделение с унифицированными стандартами к ведению боевых действий. Мы оснастились одинаково и вели сглаживание на регулярной основе согласно программе, которую подготовили", — вспоминает Емец.

Все существовало на собственные деньги участников. Обучение происходило каждую неделю. В семье Олега Емца родной дядя, дед и прадед — все военные, поэтому и Емец пошел в армию. Он сначала служил в разведке десантных войск. На войне с РФ старший лейтенант с начала вторжения в 2014 году.

Напомним, 29 апреля спецназовцы СБУ показали уничтожение техники ВС РФ, среди которых танки, БМП и опорники.

22 июля "Белые волки" уничтожили редкую станцию РЛС "Подлет" российских войск вместе еще с 26 целями врага.