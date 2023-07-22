Спецназовцы СБУ уничтожили редкую станцию РЛС "Подлет" оккупантов (видео)

С начала полномасштабной войны РФ потеряла третью станцию "Подлет", которая должна служить целеуказателем для средств ПВО.

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Украинские оперативники из Центра специальных операций "А" уничтожили еще 26 целей оккупантов. Среди них редкая радиолокационная станция 48Я6-К1 "Подлет". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецназовцы из подразделения "Белый волк" уничтожили 26 российских целей:

танк;

МТЛБ;

2 броневика;

комплекс наблюдения "Муром-П";

РЛС "Подлет" вместе с машиной управления;

станцию РЭБ;

3 120-мм миномета;

7 блиндажей;

2 склада боеприпасов и другие объекты.

Также отмечается, что во время боевых работ было уничтожено около 40 российских солдат. Уничтожение объектов происходило с помощью беспилотников и сброса с них снарядов.

РЛС "Подлет" — это универсальная мобильная трехкоординатная станция, которая должна обнаруживать цели на малых и сверхмалых высотах и в условиях помех. Его создала российская компания ПВО "Алмаз-Антей" для российской армии. РЛС служит целеуказателем для зенитно-ракетных комплексов по типу С-300 и С-400. На вооружении РФ с 2015 года.

По подсчетам Oryx, оккупанты потеряли две станции РЛС "Подлет", одну командную машину для нее и 1 мобильный генератор.

Напомним, 11 июля бойцы ВСУ уничтожили ЗРК С-400 российских войск, а именно пусковую установку и радар.

9 июля ВСУ уничтожили ценную РЛС "Зоопарк" с помощью беспилотника.