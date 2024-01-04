Украина способна создать щит радиоэлектронной разведки по всей линии соприкосновения, — "Мадяр" (видео)

Подразделение командира аэроразведчиков Роберта Бровди уже подготовило 71 экипаж, 39 из которых — оснащены такими средствами для противодействия вражеским БПЛА.

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Украине понадобится месяц-два для того, чтобы интегрировать комплексы радиоэлектронной разведки по всей линии соприкосновения с оккупантами и создать своеобразный щит для эффективного противодействия вражеским дронам. Об этом заявил Роберт Бровди под псевдонимом "Мадяр", командир отдельной группы аэроразведки "Птахи Мадяра", в эфире КИЇВ24.

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Он отметил, что его подразделение уже подготовило 71 экипаж, 39 из которых — оснащены такими средствами. Для создания надлежащей линии защиты нужно 500-1000 экипажей. Комплексы радиоэлектронной разведки украинского производства, доступные по цене, поэтому не требуют запчастей из-за рубежа.

"Можем тот щит завершить его формирование за месяц-полтора вдоль всей полосы", — пояснил "Мадяр".

По его словам, такая инициатива намного действеннее, ведь колмплекс радиоэлектронной разведки стоит меньше дрона Mavic. Его стоимость как за три FVP-дрона.

Их массовое применение при соответствующем распоряжении уже существует от Генерального штаба. При соответствующих немедленных действиях, по его мнению, удастся завершить реализацию инициативы в ближайшие месяцы.

Работа подразделения "Птахи Мадяра" на фронте

"Мадяр" 28 декабря показал, как украинские войска ликвидировали FPV-дроны, которые оккупанты использовали для минирования территорий. Такие дроны способны нести и сбрасывать в Днепр аналогии якорно-летних мин, которые являются крайне опасными для лодок. Опасные устройства едва заметны, а судно при контакте сразу взрывается.

Бойцы подразделения "Птахи Мадяра" поймали российский Т-80БВМ в районе Крынок. Тяжелую бронетехнику аэроразведчики зафиксировали вблизи леса на левом берегу Херсонской области, где и произошло уничтожение.

Также 20 сентября "Мадяр" показал километры "зубов дракона", которые тормозят наступление. Российское командование надеется остановить продвижение техники ВСУ под Токмаком, заставив поля и дороги бетонными пирамидами. Пока бронетехника до них не дошла, однако их легко преодолевают FPV-дроны.

Напомним, "Мадяр" 29 декабря показал, как украинские бойцы доплывают до левобережья Херсонщины. Он опубликовал запись, предположительно, сделанную вражеским беспилотником "за мгновение до прицельного удара" по украинским морпехам в районе Крынок.