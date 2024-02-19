Украина получит французские дроны-камикадзе для проверки в бою — министр обороны Франции

Ударные беспилотники разрабатывают во Франции с мая 2022 года, а теперь украинские военные смогут первыми применить их на практике против оккупантов.

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Франция предоставит Украине новейшие дроны-камикадзе собственного производства для боевых испытаний. Как сообщило издание Le Journal du Dimanche, это подтвердил французский министр обороны Себастьян Лекорню.

Новая разработка французских оборонных предприятий сейчас находится в фазе испытаний. Для тестирования в условиях реального боя Франция предоставит Силам обороны Украины небольшую партию этих беспилотников. Технические подробности проекта пока неизвестны.

"В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также представляет возможность для боевых испытаний этого нового поколения оборудования", — отметил Лекорню.

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Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню рассказал об атаках российских хакеров

Министр не рассказал о технических характеристиках БПЛА, но сказал, что проект начали реализовать сразу после его назначения, то есть в мае 2022 года, а сейчас он находится на стадии эксперимента.

Также Себастьян Лекорню отметил, что за время полномасштабного вторжения России в Украину Франция подготовила 10 тысяч украинских военных. В 2024 году в дополнение к этому будут учиться еще 7-9 тысяч бойцов.

Ранее глава Минобороны Франции анонсировал производство для Украины 78 САУ CAESAR. На фоне общего сокращения международной помощи Украине министр обороны будет настаивать на том, чтобы Франция внедрила режим военной экономики. При этом оборонные предприятия страны будут напрямую контактировать с украинскими военными.

"Украина сама готова вложить часть своих ресурсов. Она только что приобрела шесть установок за свой счет, чтобы стартовать инициативу", — сказал Лекорню.

Как сообщалось в октябре, Франция сообщила о намерении увеличить производство САУ CAESAR. Ранее страна производила 4-6 установок в месяц, это количество планируется увеличить до 8.

В сентябре 2023 года Себастьян Лекорню в ходе визита в Киев обсудил с украинской стороной совместное производство определенных видов вооружения. Министр Лекорню, который последовательно проявляет проукраинскую позицию, получил от президента Зеленского благодарность за предоставленное Францией оружие и орден "За заслуги" II степени за весомый личный вклад в поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.