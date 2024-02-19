Україна отримає французькі дрони-камікадзе для перевірки в бою, — міністр оборони Франції

Ударні безпілотники розробляють у Франції з травня 2022 року, а тепер українські військові зможуть першими застосувати їх на практиці проти окупантів.

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Франція надасть Україні новітні дрони-камікадзе власного виробництва для бойових випробувань. Як повідомило видання Le Journal du Dimanche, це підтвердив французький міністр оборони Себастьян Лекорню.

Нова розробка французьких оборонних підприємств наразі перебуває у фазі випробувань. Для тестування в умовах реального бою Франція надасть Силам оборони України невелику партію цих безпілотників. Технічні подробиці проєкту наразі невідомі.

"Найближчими тижнями Україна однією з перших отримає ці безпілотники. Це також представляє можливість для бойових випробувань цього нового покоління обладнання", — зазначив Лекорню.

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Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню розповів про атаки російських хакерів

Міністр не розповів про технічні характеристики БПЛА, але сказав, що проєкт почали реалізувати одразу після його призначення, тобто в травні 2022 року, а зараз він знаходиться на стадії експерименту.

Також Себастьян Лекорню зауважив, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Франція підготувала 10 тисяч українських військових. У 2024 році на додаток до цього навчатимуться ще 7-9 тисяч бійців.

Раніше голова Міноборони Франції анонсував виробництво для України 78 САУ CAESAR. На тлі загального скорочення міжнародної допомоги Україні міністр оборони наполягатиме на тому, щоб Франція впровадила режим військової економіки. Водночас оборонні підприємства країни напряму контактуватимуть із українськими військовими.

"Україна сама готова вкласти частину своїх ресурсів. Вона щойно придбала шість установок власним коштом, щоб почати ініціативу", — сказав Лекорню.

Як повідомлялося в жовтні, Франція повідомила про намір збільшити виробництво САУ CAESAR. Раніше країна виробляла 4-6 установок за місяць, цю кількість планується збільшити до 8.

У вересні 2023 року Себастьян Лекорню в ході візиту до Києва обговорив із українською стороною спільне виробництво певних видів озброєння. Міністр Лекорню, який послідовно виявляє проукраїнську позицію, отримав від президента Зеленського подяку за надану Францією зброю та орден "За заслуги" II ступеня за вагомий особистий внесок у підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.