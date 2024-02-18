Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню розповів про атаки російських хакерів

Міністр зазначив, що найчастіше атакам піддаються об'єкти інфраструктури. Але також були атаковані й великі оборонні підприємства.

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Російські хакери все частіше атакують оборонні підприємства у Франції та об'єкти інфраструктури. Про це в інтерв'ю заявив міністр збройних сил Себастьян Лекорню. Також він під час бесіди з журналістом пообіцяв, що Україна скоро отримає нові безпілотники-камікадзе. Про це пише Journal du Dimanche.

Міністр, а також член партії "Вперед, Республіко!", уточнив, що Франція не воює з Росією і допомога Україні, яка зазнала нападу, це не означає бути "співучасником війни". Але все, що говорять на адресу країн Європи російські політики, та всі агресивні випади в Франції не пропускають повз вуха.

Міністр збройних сил Франції зустрічає Володимира Зеленського в аеропорту Фото: Офіс президента

"Росія під керуванням Володимира Путіна поводиться щодо нас дедалі агресивніше. У 2023 році ми зафіксували близько сотні агресивних інцидентів, починаючи від простих повідомлень із погрозами та закінчуючи спробами контролювати французькі патрулі у вільно доступних міжнародних повітряних і морських просторах. Такого рівня агресії раніше не існувало. Це цілеспрямована стратегія кремлівського режиму", — сказав міністр, зазначивши, що для французьких військових важливим завданням є забезпечення захисту свободи доступу до міжнародного простору.

Також, за його словами, викликають занепокоєння загрози товарного шантажу, як це спостерігається у випадку із зерном.

Лекорню зазначив, що різноманітні об'єкти й структури у Франції зазнають дедалі агресивніших і численніших кібератак російського походження.

"Ці атаки, що стирають грань між діями російської держави та громадянами Росії, націлені на нашу інфраструктуру. Кібератака, завдана кілька місяців тому по великій французькій оборонній компанії, була відбита, але явно мала російське походження та була спрямована на зрив виробництва військової техніки для Франції та наших союзників", — сказав міністр.

За його словами, і він сам, і лідери інших європейських країн акцентують, що рівень загроз із боку РФ зростає протягом останніх двох років.

"Наші спецслужби ретельно відстежують спроби Росії дестабілізувати обстановку за допомогою маніпулювання інформацією. Будучи демократичною країною, ми особливо схильні до операцій із дезінформації. Франція та Сполучені Штати стали жертвами таких операцій під час виборчих кампаній, що перебувають у центрі наших демократичних процесів в останні роки", — зазначив міністр.

Він нагадав про інцидент у Малі за участю ПВК "Вагнер", коли тіла вбитих мирних жителів звалили в колишньому французькому військовому бункері та намагалися звинуватити французьких військових у скоєнні воєнних злочинів.

А також повідомив, що зовсім нещодавно Росія поширила інформацію про ймовірних французьких найманців, убитих в Україні, надавши неправдивий список імен, зокрема людей, які не мають жодного стосунку до українського конфлікту й поїхали в Україну з професійних причин до конфлікту.

"Ці звинувачення явно є маніпуляціями. Тому вкрай важливо підходити до російської загрози усвідомлено та не недооцінювати її", — уточнив Лекорню.

За його словами, зараз головне завдання полягає в тому, щоб гарантувати те, що Україна збереже свій оборонний і контрнаступальний потенціал, що і є метою угоди, яку президент Зеленський щойно підписав у Парижі з президентом Макроном.