Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню рассказал об атаках российских хакеров

Министр отметил, что чаще всего атакам подвергаются объекты инфраструктуры. Но также были атакованы и крупные оборонные предприятия.

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Российские хакеры все чаще атакуют оборонные предприятия во Франции и объекты инфраструктуры. Об этом в интервью заявил министр вооруженных сил Себастьян Лекорню. Также он во время беседы с журналистом пообещал, что Украина скоро получит новые беспилотники-камикадзе. Об этом пишет Journal du Dimanche.

Министр, а также член партии "Вперед, Республика!", уточнил, что Франция не воюет с Россией. И помощь Украине, которая подверглась нападению, это не значит быть "соучастником войны". Но все, что говорят в адрес стран Европы российские политики и все агрессивные выпады, во Франции не пропускают мимо ушей.

Министр вооруженных сил Франции встречает Владимира Зеленского в аэропорту Фото: Офис президента

"Россия под управлением Владимира Путина ведет себя по отношению к нам все более агрессивно. В 2023 году мы зафиксировали около сотни агрессивных инцидентов, начиная от простых сообщений с угрозами и заканчивая попытками контролировать французские патрули в свободно доступных международных воздушных и морских пространствах. Такого уровня агрессии раньше не существовало. Это целенаправленная стратегия кремлевского режима", — сказал министр, отметив, что для французских военных важной задачей является обеспечение защиты свободы доступа к международному пространству.

Также, по его словам вызывают беспокойство угрозы товарного шантажа, как это наблюдается в случае с зерном.

И Лекорню отметил, что разнообразные объекты и структуры во Франции подвергаются все более агрессивным и многочисленным кибератакам российского происхождения.

"Эти атаки, стирающие грань между действиями российского государства и гражданами России, нацелены на нашу инфраструктуру. Кибератака, нанесенная несколько месяцев назад по крупной французской оборонной компании, была отбита, но явно имела российское происхождение и была направлена ​​на срыв производства военной техники для Франции и наших союзников", — сказал министр.

По его словам и он сам и лидеры прочих европейских стран отмечают, что уровень угроз со стороны РФ растет на протяжении последних двух лет.

"Наши спецслужбы тщательно отслеживают попытки России дестабилизировать обстановку посредством манипулирования информацией. Будучи демократической страной, мы особенно подвержены операциям по дезинформации. Франция и Соединенные Штаты стали жертвами таких операций во время избирательных кампаний, находящихся в центре наших демократических процессов в последние годы", — отметил министр.

Он напомнил про инцидент в Мали с участием ЧВК "Вагнер", когда тела убитых мирных жителей свалили в бывшем французском военном бункере и пытались обвинить французских военных в совершении военных преступлений.

А также сообщил, что совсем недавно Россия распространила информацию о предполагаемых французских наемниках, убитых в Украине, предоставив ложный список имен, в том числе людей, не имеющих никакого отношения к украинскому конфликту и поехавших в Украину по профессиональным причинам до конфликта.

"Эти обвинения явно являются манипуляциями. Поэтому крайне важно подходить к российской угрозе осознанно и не недооценивать ее", — уточнил Лекорню.​

По его словам, сейчас главная задача состоит в том, чтобы гарантировать то, что Украина сохранит свой оборонительный и контрнаступательный потенциал, что и является целью соглашения, которое президент Зеленский только что подписал в Париже с президентом Макроном.​