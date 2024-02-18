Одна из первых: Украина получит французские новейшие дроны-камикадзе, — Минобороны

Франция разрабатывает дроны-камикадзе, технология которых находится в экспериментальной фазе.

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Правительство Франции планирует передать Украине новые беспилотники-камикадзе уже в течение нескольких недель. Об этом сообщает министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Journal du Dimanche.

Он сообщил, что Франция в настоящее время работает над разработкой дронов-камикадзе. Технология находится на этапе экспериментов и тестирования.

"В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также представляет возможность для боевых испытаний этого нового поколения оборудования", — сказал Лекорню.

Министр также отметил, что с самого начала полномасштабного вторжения Франция подготовила 10 тысяч украинских бойцов. По его словам, в течение 2024 года планируется обучить еще от 7 до 9 тысяч военных на учениях.

Напомним, что в рамках сотрудничества с различными странами, включая США, Великобритания активно работает над поставкой Украине значительного количества современных беспилотников, оснащенных передовыми системами искусственного интеллекта. Эти беспилотные аппараты предназначены для эффективного нанесения ударов по объектам, связанным с российской активностью, и способны действовать синхронно, обеспечивая максимальную эффективность в оперативных действиях.

14 февраля состоялась 19 встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о старте работы Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, к которой присоединились уже 15 стран.