Одна з перших: Україна отримає французькі новітні дрони-камікадзе, — Міноборони

Франція розробляє дрони-камікадзе, технологія яких перебуває в експериментальній фазі.

Related video

Уряд Франції планує передати Україні нові безпілотники-камікадзе вже протягом кількох тижнів. Про це повідомляє міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Journal du Dimanche.

Він повідомив, що Франція наразі працює над розробкою дронів-камікадзе. Технологія перебуває на етапі експериментів і тестування.

"Найближчими тижнями Україна однією з перших отримає ці безпілотники. Це також представляє можливість для бойових випробувань цього нового покоління обладнання", — сказав Лекорню.

Міністр також зазначив, що від самого початку повномасштабного вторгнення Франція підготувала 10 тисяч українських бійців. За його словами, протягом 2024 року планується навчити ще від 7 до 9 тисяч військових на навчаннях.

Нагадаємо, що в межах співпраці з різними країнами, включно зі США, Велика Британія активно працює над постачанням Україні значної кількості сучасних безпілотників, оснащених передовими системами штучного інтелекту. Ці безпілотні апарати призначені для ефективного нанесення ударів по об'єктах, пов'язаних із російською активністю, і здатні діяти синхронно, забезпечуючи максимальну ефективність в оперативних діях.

14 лютого відбулася 19 зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про старт роботи Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, до якої приєдналися вже 15 країн.