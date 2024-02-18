Британія і США планують надати Україні тисячі ШІ-дронів, — Bloomberg

Дрони з вбудованим штучним інтелектом "спілкуватимуться" один з одним, щоб ефективніше націлюватися на позиції противника.

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У рамках співпраці з різними країнами, включно зі США, Велика Британія активно працює над постачанням Україні значної кількості сучасних безпілотників, оснащених передовими системами штучного інтелекту. Ці безпілотні апарати призначені для ефективного нанесення ударів по об'єктах, пов'язаних з російською активністю, і здатні діяти синхронно, забезпечуючи максимальну ефективність в оперативних діях. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваних військових, обізнаних із питанням.

На думку західних військових фахівців, які працюють над розробкою, технологія надає Україні можливість здійснення атак на стратегічно важливі російські об'єкти за допомогою безпілотних апаратів. Про це повідомили джерела, які бажають залишитися невідомими в контексті обговорення таких чутливих питань.

За їхніми словами, безпілотні апарати можуть бути доставлені в Україну протягом кількох місяців, однак вони попередили, що ці терміни можуть змінюватися.

Bloomberg наголосив, що безпілотні апарати стають дедалі важливішими під час російсько-українського конфлікту, який уже триває майже два роки. Цей період супроводжується глобальними перегонами з розробки нових технологій, які можуть істотно вплинути на майбутні бойові дії. Росія активно розвиває своє власне виробництво бойових безпілотників і також отримала значні поставки від свого союзника — Ірану.

За словами співрозмовника видання, дрони за підтримки штучного інтелекту буде розгорнуто у великі флоти, вони комунікуватимуть один з одним, щоб націлюватися на позиції противника. І жоден із них не буде керований людиною-оператором.

Нагадаємо, 14 лютого відбулася 19 зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Міністр оборони України Рустем Умеров заявив про старт роботи Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, до якої приєдналися вже 15 країн.

10 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що Франція передасть Україні артилерійські системи "Цезар" і снаряди до них у межах Коаліції артилерії, заснованої Парижем і Вашингтоном.