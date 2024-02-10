Десятки артилерійських систем "Цезар": Зеленський анонсував допомогу від Франції

Український лідер обговорив із французьким колегою оборонні потреби української армії, зокрема йшлося про БПЛА, артилерійські системи, снаряди, системи РЕБ і ППО.

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Франція передасть Україні артилерійські системи "Цезар" і снаряди до них у межах Коаліції артилерії, заснованої Парижем і Вашингтоном. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі 10 лютого.

Глава держави зазначив, що провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Політики обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби української армії. Йшлося про безпілотні апарати, артилерійські системи, боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби та системи протиповітряної оборони.

"Спасибі за створення Францією і США Коаліції артилерії, в рамках якої Париж виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем "Цезар", а також снарядів до них", — ідеться в публікації.

Зеленський також зазначив, що під час розмови порушували тему двостороннього документа про гарантії безпеки в межах Вільнюської декларації G7. За словами президента, активна підготовка провідними країнами ЄС двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство Європи та мотивує українців.

Крім того, український лідер висловив співчуття рідним і близьким французьких волонтерів, які загинули внаслідок удару російських окупантів по Херсонській області.

Нагадаємо, 31 січня спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відновлення П'єр Гайльбронн повідомив, що для українських військових готують пороми EFA компанії CEFA, який зможе розвернутися за п'ять хвилин.

Раніше, 30 січня Емманюель Макрон заявив, що Європа має бути готова компенсувати скорочення допомоги для України з боку США. За його словами, якщо Вашингтон остаточно перестане допомагати Києву, тоді це стане проблемою європейського континенту.