"Доведеться відповісти": Париж викликав посла РФ після загибелі французьких волонтерів в Україні

За словами спікера французького дипломатичного відомства Крістофа Лемуана, Москва множить операції з дезінформації, зокрема про так званих іноземних найманців в Україні.

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У понеділок, 5 лютого, Міністерство закордонних справ Франції викликало посла Російської Федерації Олексія Мєшкова у зв'язку із загибеллю французьких громадян у Херсонській області, а також кампаніями з дезінформації, спрямованими проти Парижа. Про це пише Politico.

За словами представника французького дипломатичного відомства, зустріч із Мєшковим відбудеться "протягом дня". Глава МЗС Франції Стефан Сежурне на своїй сторінці в соцмережі X вказав на те, що росіяни атакують мирних жителів України.

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"Двоє французьких гуманітарних працівників поплатилися за свою прихильність своїм життям. Троє інших поранені. Росії доведеться відповісти за свої злочини", — зазначив Сежурне.

Раніше в МЗС Франції також заявили про "активізацію зловмисних дій Росії" проти їхньої держави.

"Росія множить операції з дезінформації, чи то питання про [так званих] найманців в Україні, крах літака в Бєлгороді, чи то зовсім нещодавно створення двійника сайту міністерства закордонних справ", — сказав заступник прессекретаря міністерства Крістоф Лемуан.

Як зазначають журналісти, підвищення рівня напруженості у відносинах між Парижем і Москвою відбувається на тлі повідомлень про майбутній візит президента Франції Еммануеля Макрона до Києва.

Загибель французьких волонтерів в Україні: що відомо

Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін 1 лютого повідомив, що через російський удар по Бериславу загинули і постраждали іноземні волонтери. За його інформацією, ЗС РФ убили двох громадян Франції. Ще троє іноземців дістали легкі травми.

В Офісі генерального прокурора повідомили про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Президент Франції Емануель Макрон підтвердив загибель французьких волонтерів в Україні і назвав російську атаку "боягузливим і обурливим актом". Політик також висловив солідарність з усіма волонтерами, які допомагають людям.

Нагадаємо, ЗМІ поговорили з двома французами, яких у РФ оголосили загиблими "найманцями" після удару по Харкову 16 січня. Йдеться про Міно Беренже та Алексіса Дріона.