"Боягузливий акт": Макрон різко засудив вбивство Росією французьких волонтерів у Бериславі

Російські загарбники, як повідомили в Офісі генпрокурора, могли організувати масований обстріл із використанням безпілотних літальних апаратів.

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Президент Франції Емануель Макрон розкритикував Росію, яка завдала удару по Бериславу у Херсонській області, внаслідок якого загинули волонтери з Франції. У сервісі мікроблогів Х він опублікував відповідний допис.

Політик наголосив на тому, що смертельні поранення отримали двоє французьких громадян, які надавали гуманітарну допомогу в Україні. Вони загинули внаслідок російського удару.

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"Боягузливий і обурливий акт", – заявив Макрон.

Президент Франції додав, що його думки з їхніми родичами та пораненими товаришами. Він солідарний з усіма волонтерами, які віддані справі допомоги людям.

Загибель волонтерів із Франції у Бериславі

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін 1 лютого повідомив, що внаслідок ворожого удару по Бериславу загинули та постраждали іноземні волонтери. Армія Росії вбила двох громадян Франції. Ще троє іноземців дістали легкі травми. Серед поранених також активіст українського представництва організації.

В Офісі генпрокурора повідомили, що масований обстріл російські загарбники могли реалізувати з використанням безпілотних літальних апаратів. До лікарні доставлено ще чотирьох поранених, троє з них іноземні волонтери. Смерть двох іноземців у державній структурі підтвердили.

Нагадаємо, 24 січня російські війська атакували українських волонтерів на Донеччині. Інцидент відбувся в селі Переїзне Бахмутського району Донецької області. Окупанти застосували FPV-дрон проти цивільних — у цей момент волонтери роздавали гуманітарну допомогу нужденним.