Пʼять хвилин на розгортання: у Франції випробували пором EFA для України (відео)

Поромна переправа дозволить швидко налагодити перехід техніки чи живої сили через водну перепону. Окрім цього Україна отримає 8 інженерних машин.

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Для українських військових у Франції готують пороми EFA компанії CEFA. Він зможе розгорнутись за пʼять хвилин. Про це повідомляє спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови Пʼєр Гайльбронн в Х (раніше Твіттер).

Французька компанія CEFA має контракт на постачання Україні восьми поромів EFA та восьми інженерних безпілотних машин для розмінування SDZ.

"Я перевірив їхню неймовірну ефективність, наприклад, вони розгортаються менше ніж за 5 хвилин. CEFA виграла контракт на постачання 16 машин!" — написав Гайльбронн.

Пором EFA призначено для перевезення живої сили та техніки на воді, а за потреби його можуть використати як понтонний міст обʼєднавши кілька систем. Установка-амфібія має дизельний двигун Baudoin з турбонаддувом на 730 кінських сил з автоматичною 6-ступіневою коробкою передач. Система має повний привід й по землі може переміщуватись на швидкості до 70 км/год, а по воді до 12 км/год.

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Один блок має проліт 23,6 метра. Якщо зʼєднати 4 установки воєдино, то можна буде утворити 100-метровий міст менш як за 10 хвилин.

SDZ — це безпілотні машини для розмінування. Такі установки має на озброєні французька армія. Виріб здатний витримувати вибух протитанкової міни. Керування відбувається дистанційно, контролювати хід роботи можна візуально чи за допомогою іншої техніки з обладнанням. Ширина смуги становить 2,2 метри, а продуктивність від 2000 квадратних метрів на годину.

Нагадаємо, 28 січня в Міноборони заявили, що Франція зможе щомісяця постачати Україні 3000 боєприпасів.

26 січня у РФ заявили про знищення ЗРК SAMP/T в Україні, але у Франції спростували заяви.