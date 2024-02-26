"Время до мая": Маси Найем о потере государства и важности усиления мобилизации (видео)

По мнению военного Маси Найема, вести дискуссии о мобилизации на сегодня неуместно. Если призывать только мотивированных, то украинцам придется бежать от РФ и эмигрировать в Польшу.

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Если украинцы до мая 2024 года не поймут важность мобилизации, то им грозит потеря государства. Если они не отыщут в себе "мотивации", то придется искать новой судьбы в Польше, или служить оккупационной власти РФ. Свою позицию по мобилизации адвокат и военнослужащий ВСУ Маси Найем высказал в интервью телеканалу Deutsche Welle.

Маси Найем ответил на вопрос журналистки, нужно ли мобилизовать в ряды ВСУ только мотивированных мужчин, поскольку немотивированные могут мешать подразделению. Адвокат отметил, что на сегодня ситуация такова, что речь идет не о мотивированности-немотивированности, а о том, что "пора повзрослеть". Сейчас нельзя вести дискуссию о Work Life bance (баланса жизни-работы), поскольку у Украины есть угроза потерять независимость.

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Мобилизация в Украине: призовут ли сейчас ограниченно пригодных

"Надо людям, кто имеет какую-то дискуссию по этому поводу, понять очень важную историю. Мы сейчас на грани потери государства. Это не вероятность такая очень далекая, это не о ядерке, которая может будет, а возможно не будет. Есть вполне реальные угрозы".

По мнению военного, времени у украинцев есть до мая 2024 года. Если "определенные вещи не произойдут", то гражданам придется устраиваться по-новому. Один из вариантов — выезд в Польшу и жизнь рядом с людьми, которые высыпают на землю украинское зерно. Именно это должно быть мотивацией — или защита Украины, или выезд, подчеркнул Найем.

"Если определенные вещи сейчас не произойдут, то вполне очевидно может случиться, что в мае вам надо будет планировать жить в другой стране. Если вы патриот, то жить с "русней" здесь вы не сможете. Это очень вполне реальный риск. Теперь эту "мотивацию" можно себе засунуть и ехать жить в Польшу с этими дебилами, которые сейчас высыпают зерно. Ты теперь должен выбрать мотивацию: ты сам или включишь себя и будешь защищать это государство, или езжай к полякам".

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в последние недели пребывания в должности (в январе 2024 года) отметил, что необходимо усиливать мобилизацию и набирать новых людей в армию. Согласно его оценкам, после президентских выборов в РФ в марте 2024 года Кремль начнет новую волну призыва: чтобы дать отпор, Украина также должна нарастить силы.

Тем временем в Верховной Раде продолжается рассмотрение законопроекта №10449 о мобилизации и военной службе. После первого чтения народные депутаты внесли более 4 тыс. правок, но есть надежда, что во втором чтении закон примут в начале марта 2024 года.

Напоминаем, 22 февраля председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия согласился, что Украине действительно нужно набирать больше людей в Силы обороны, поскольку многие бригады на линии фронта неукомплектованы.