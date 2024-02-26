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В Раде рассказали, когда начнут готовить законопроект о мобилизации ко второму чтению

мобилизация
Фото: Getty Images | Нардеп рассказал о работе Рады над законопроектом о мобилизации

По словам Ярослава Железняка, всего при обсуждении законопроекта поступило 4195 поправок.

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В Верховной Раде Украины нет точного ответа относительно времени начала голосования по законопроекту №10449, касающемуся изменений в системе мобилизации. Процесс обсуждения данного документа может затянуться. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале "Железный нардеп".

В первоочередной проект было подано тысячи правок.

"Еще до сих пор продолжается сведение правок (их поступило много, сколько – увидим, когда будет финальная таблица)", – отметил он.

Надеп заявил, что начиная со вторника, 27 февраля, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начнет работу над подготовкой законопроекта к второму чтению, а также рассмотрение внесенных поправок. Согласно уточненным данным, всего поступило 4195 поправок, из которых 40 представлены самим Железняком.

"Если все будет продвигаться хорошо, тогда уже с 6 марта законопроект начнут рассматривать в Раде", – предположил парламентарий.

В то же время добавил: поскольку правок много, этот процесс в зале ВРУ может затянуться на несколько дней.

Пост Железняка Fullscreen
Пост Железняка

Напомним, 22 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украине придется мобилизовать меньше людей, если США предоставят большую помощь. В случае отсутствия мобилизации, противник может прорвать фронт.

Ранее юрист Дмитрий Дончак рассказал, что ограниченно годные мужчины могут служить в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, установках и учебных заведениях.