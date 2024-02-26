В Раде рассказали, когда начнут готовить законопроект о мобилизации ко второму чтению

По словам Ярослава Железняка, всего при обсуждении законопроекта поступило 4195 поправок.

Related video

В Верховной Раде Украины нет точного ответа относительно времени начала голосования по законопроекту №10449, касающемуся изменений в системе мобилизации. Процесс обсуждения данного документа может затянуться. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале "Железный нардеп".

В первоочередной проект было подано тысячи правок.

"Еще до сих пор продолжается сведение правок (их поступило много, сколько – увидим, когда будет финальная таблица)", – отметил он.

Надеп заявил, что начиная со вторника, 27 февраля, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начнет работу над подготовкой законопроекта к второму чтению, а также рассмотрение внесенных поправок. Согласно уточненным данным, всего поступило 4195 поправок, из которых 40 представлены самим Железняком.

"Если все будет продвигаться хорошо, тогда уже с 6 марта законопроект начнут рассматривать в Раде", – предположил парламентарий.

В то же время добавил: поскольку правок много, этот процесс в зале ВРУ может затянуться на несколько дней.

Пост Железняка

Напомним, 22 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украине придется мобилизовать меньше людей, если США предоставят большую помощь. В случае отсутствия мобилизации, противник может прорвать фронт.

Ранее юрист Дмитрий Дончак рассказал, что ограниченно годные мужчины могут служить в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, установках и учебных заведениях.