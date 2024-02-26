У Раді розповіли, коли почнуть готувати законопроєкт про мобілізацію до другого читання

За словами Ярослава Железняка, загалом під час обговорення законопроєкту надійшло 4195 поправок.

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У Верховній Раді України немає точної відповіді щодо часу початку голосування за законопроєкт №10449, що стосується змін у системі мобілізації. Процес обговорення цього документа може затягнутися. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі "Железный нардеп".

У першочерговий проєкт було подано тисячі правок.

"Ще досі триває зведення правок (їх надійшло багато, скільки — побачимо, коли буде фінальна таблиця)", — зазначив він.

Надєп заявив, що починаючи з вівторка, 27 лютого, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки почне роботу над підготовкою законопроєкту до другого читання, а також розгляд внесених поправок. Згідно з уточненими даними, загалом надійшло 4195 поправок, з яких 40 подано самим Железняком.

"Якщо все просуватиметься добре, тоді вже з 6 березня законопроєкт почнуть розглядати в Раді", — припустив парламентарій.

Водночас додав: оскільки правок багато, цей процес у залі ВРУ може затягнутися на кілька днів.

Пост Железняка

Нагадаємо, 22 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україні доведеться мобілізувати менше людей, якщо США нададуть більшу допомогу. У разі відсутності мобілізації, противник може прорвати фронт.

Раніше юрист Дмитро Дончак розповів, що обмежено придатні чоловіки можуть служити в підрозділах забезпечення, ТЦК і СП, установках і навчальних закладах.