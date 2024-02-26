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У Раді розповіли, коли почнуть готувати законопроєкт про мобілізацію до другого читання

мобілізація
Фото: Getty Images | Нардеп розповів про роботу Ради над законопроектом про мобілізацію

За словами Ярослава Железняка, загалом під час обговорення законопроєкту надійшло 4195 поправок.

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У Верховній Раді України немає точної відповіді щодо часу початку голосування за законопроєкт №10449, що стосується змін у системі мобілізації. Процес обговорення цього документа може затягнутися. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі "Железный нардеп".

У першочерговий проєкт було подано тисячі правок.

"Ще досі триває зведення правок (їх надійшло багато, скільки — побачимо, коли буде фінальна таблиця)", — зазначив він.

Надєп заявив, що починаючи з вівторка, 27 лютого, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки почне роботу над підготовкою законопроєкту до другого читання, а також розгляд внесених поправок. Згідно з уточненими даними, загалом надійшло 4195 поправок, з яких 40 подано самим Железняком.

"Якщо все просуватиметься добре, тоді вже з 6 березня законопроєкт почнуть розглядати в Раді", — припустив парламентарій.

Водночас додав: оскільки правок багато, цей процес у залі ВРУ може затягнутися на кілька днів.

Пост Железняка Fullscreen
Пост Железняка

Нагадаємо, 22 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україні доведеться мобілізувати менше людей, якщо США нададуть більшу допомогу. У разі відсутності мобілізації, противник може прорвати фронт.

Раніше юрист Дмитро Дончак розповів, що обмежено придатні чоловіки можуть служити в підрозділах забезпечення, ТЦК і СП, установках і навчальних закладах.