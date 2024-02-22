В бригадах ВСУ большой некомплект. Арахамия заявил об усилении мобилизации, хватит ли на всех оружия

Чем меньше военной помощи Украина получит от Запада, тем больше людей придется набирать в армию. Такую мысль высказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Учитывая, что США не спешат отправлять Киеву вооружение, Фокус выяснил, насколько оправданна война людьми, а не передовыми технологиями.

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Во фракции "Слуга народа" признали, что если Соединенные Штаты не отправят Украине военную помощь, придется мобилизовать в ВСУ больше украинцев. Глава фракции, нардеп Давид Арахамия говорит, что набор в армию увеличится и в случае получения недостаточных объемов вооружения от союзников.

"Если помощь будет больше, тогда коэффициент вооруженности [армии] растет. Тогда вам надо меньше людей, потому что вы можете некоторые участки фронта закрывать условно оружием, вам не надо столько людей", — объяснил он.

Выбора между "надо мобилизовать или не надо" уже нет. В действующих бригадах ВСУ большой некомплект, местами он доходит до 40%. Данный недостаток связан с необходимостью ротации, а не боевыми потерями: солдаты воюют уже два года без перерыва, пора менять людей, уверяет Арахамия.

"Мы можем вообще не проводить мобилизацию, но тогда может прорваться фронт. Хоть миллион людей потом отправь, будет поздно. Дорога ложка к обеду. Военные говорят, мы уже с ноября прошлого года хотим пополнение боеспособности наших бригад", — продолжил он.

Вероятнее всего, мобилизуют меньше 500 000 человек, а деньги на подготовку и экипировку новобранцев найдут за счет "изменений в налогах". Политик не уточнил, как поменяют налоговую систему под нужды ВСУ.

Взрывы на складах до большой войны с РФ: кто снижал обороноспособность Украины?

По оценкам военного эксперта, бывшего спикера Генерального штаба ВСУ Владислава Селезнева, наибольшие потери украинская армия понесла в мае-июне 2022 года из-за недостатка боеприпасов и артиллерийских систем.

"Воевать личным составом, конечно, можно. Даже лопатой против танка, но результаты такого противостояния очевидны: потери будут неимоверными. Мы же всегда декларируем, что жизнь каждого военного бесценная и одновременно слышим столь резонирующие утверждения (как от Давида Арахамии, — ред.)", — сказал он Фокусу.

Критическая зависимость Украины от военной помощи Запада очевидна. Однако Селезнев обращает внимание на снижение обороноспособности Украины в довоенный период. Никто из прошлого состава высшего военного командования не понес ответственность за взрывы на складах с боеприпасами в период с 2014 по 2017 годы.

Речь идет о пожаре и взрывах на большом складе оружия в Балаклее Харьковской области 23 марта 2017 года, где хранилось 125 тысяч тонн боеприпасов. В сентябре того же года волна взрывов была в Винницкой области на складах в селе Калиновка со 188 тысячами тонн боеприпасов.

В селе Новобогдановка Запорожской области неоднократно происходили взрывы военных складов в начале 2000-х годов. А 27 августа 2008 года произошел пожар на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск ВСУ в городе Лозовая Харьковской области. В тот день были уничтожены несколько тысяч тонн боеприпасов, тактические ракеты для комплексов "Луна-М", артиллерийские и танковые снаряды.

"Семь крупнейших военных складов на территории Украины превратились в пепел. Что было сделано в промежуток с 2015 года до сегодняшнего дня, чтобы восстановить запасы? Вопросов много, а оружия Украина получила достаточно в наследство от СССР", — заметил эксперт.

Как избежать "мясных штурмов" при активной обороне?

Стабильное обеспечение вооружением — это критическая потребность украинских военных в условиях активной обороны, которая продлится минимум несколько месяцев. Главную роль в ней играют фортификационные сооружения, артиллерия, дроны и самолеты, объясняет Фокусу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Мобилизация нужна для дополнительного притока людей, но без всех вышеперечисленных факторов она не имеет смысла. Война людьми быстро превратится в так называемые "мясные штурмы".

Приоритетом вышестоящего командования должны стать эффективные боевые решения, минимизирующие привлечение живой силы к перестрелкам. Для этого нужны роботизированные и беспилотные системы.

Соревноваться с Россией по количеству живой силы в армии Украина явно не сможет. Министр обороны России Сергей Шойгу до конца 2024 года обещал увеличить число военнослужащих по контракту до 745 тысяч человек. Сейчас численность военнослужащих РФ доходит до 1,2 миллиона человек.

"ВСУ должны вести дистанционные бои, чтобы избежать потерь. Возможно, Арахамия доносил месседж Западу: смотрите, если не дадите оружие, мы будем терять людей. Получилось так, что он испугал общество", — считает аналитик.

Мусиенко видит очевидной переориентацию структуры западной помощи. США все больше дистанцируются, возлагая основные затраты на Европу. В конце января 2024 года Евросоюз начал работать над новым планом разблокировки десятков миллиардов долларов на военную помощь Украине до 2027 года. План предусматривает создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира (EPF). В этот фонд вложат активы на 6,5 миллиардов евро, далее чиновники рассчитывают получить 5 млрд евро в год на закупку боеприпасов, дронов и ракет для систем ПВО.

Страхуют Украину и Япония: до конца февраля из Токио поступит грант на 4,7 миллиарда долларов, а общий объем выделенных средств дойдет до 12,1 миллиарда долларов.

Фокус ранее писал о наиболее резонансных предложениях по мобилизации за два года полномасштабной войны с РФ. В них вошли повестки через электронный кабинет призывника, ограничение доступа к банковским счетам и лишение права вождения транспортных средств для тех, кто не обновил данные в ТЦК.

Напомним, нардепы подали ко второму чтению законопроекта об усилении мобилизации более 2,5 тысячи правок. Оборонный комитет начнет нарабатывать документ к голосованию во втором чтении на следующей неделе.