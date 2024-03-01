Конгресмени планують обійти рішення спікера Джонсона, щоб розблокувати допомогу Україні, – ЗМІ

Конгресмен Браян Фітцпатрік повідомив журналістам, що працює над петицією, яка може змусити Палату представників проголосувати за необхідний документ.

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Браян Фітцпатрік, проукраїнський республіканець у Палаті представників США, має намір підготувати спробу обійти спікера Майка Джонсона, щоб досягти рішення стосовно схвалення допомоги Україні. Про це повідомляє Axios.

Конгресмен повідомив журналістам, що працює над так званою петицією щодо звільнення, яка може змусити Палату представників проголосувати, якщо вона отримає 218 підписів. Петиція є своєрідним тиском на спікера, аби змусити його винести питання допомоги Україні для найшвидшого голосування.

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"Ми повинні щось зробити… Це екзистенціально, це чутливо до часу", – сказав Фітцпатрік.

Своєрідний маневр також вимагає певного часу – 30 днів. Фіцпатрік зазначив, що для підписання петиція буде готова на початку березня, і дав зрозуміти, що очікує, що вона збере кілька підписів від республіканців.

Він наголосив на тому, що петиція стосовно звільнення в основному служить для того, щоб "застосувати точку тиску, щоб щось зробити найближчим часом". Фіцпатрік та інші проукраїнські республіканці, як інформує видання, наштовхнулися на зростаючий тиск щодо розриву зі своєю партією в цьому питанні.

Республіканець ще не вирішив, яку версію допомоги Україні спробує винести петиція стосовно звільнення. Сенат ухвалив законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, але Джонсон дав чітко зрозуміти, що не буде голосувати за нього в Палаті представників.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США підтримав виділення пакета з $60 млрд Україні. Сенатори з Демократичної і, частково, Республіканської партій об'єднались, щоб підтримати виділення фінансів на підтримку Києва. Щоб Україна, Ізраїль і Тайвань отримали обіцяні кошти, рішення мають підтримати у Палаті представників.