"Не будем медлить": Джонсон рассказал, когда и как будет рассмотрена помощь США для Украины

По словам спикера американской Палаты представителей, правительству уже практически удалось решить важные бюджетные вопросы, хоть и переговоры были суровыми. Следующий этап — тема поддержки союзников Вашингтона.

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Приоритетом американского Конгресса является согласование бюджета правительства на 2024 год. К обсуждению вопроса пакета помощи для Украины и других партнеров перейдут в ближайшее время. Об этом заявил спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон, передает "Голос Америки".

Отвечая во время пресс-конференции на вопросы журналистов было заявлено, что Вашингтон после решения бюджетных вопросов переведет особое внимание на дополнительную помощь американским союзникам.

"Не будем медлить с этим", — говорит Майк Джонсон.

Примечательно, что Конгресс должен будет принять бюджет до 22 марта, ведь ином случае может произойти временное прекращение работы правительственных учреждений, или как это называют в США — шатдаун.

Также спикер Палаты представителей рассказал, что за бюджетные вопросы, которые практически согласованы, могут проголосовать на этой неделе, хоть этому предшествовали "суровые переговоры". В то же время, после 22 марта будет двухнедельный перерыв в заседаниях, поэтому обсуждение вопроса помощи Украине, Израилю и другим союзникам начнется уже после 8 апреля, вероятнее всего.

"Сейчас речь не идет о механизме финансирования конкретно Украины. Мы говорим обо всем пакете дополнительного финансирования для партнеров. Я думаю, что в сознании многих людей есть большая разница между летальной помощью для Украины и гуманитарной составляющей. Также сейчас много обсуждают REPO Act, — законопроект который позволит использовать конфискованные активы российских олигархов и таким образом, частично оплачивать помощь Украине. Кроме того, обсуждается концепция предоставления помощи в кредит", — продолжил Майк Джонсон.

В конце спикер добавил, что законодатели активно обсуждают этот вопрос, ведь понимают, какую роль США играют в мире. Должен прозвучать громкий сигнал о поддержке союзников, который даст понять, что террористы и тираны не смогут спокойно "шагать по миру".

Напомним, 19 марта сообщалось, что конгрессмены-республиканцы предлагают частично оформить помощь Украине как кредит. Как пишут журналисты, спикер Палаты представителей Джонсон убежден, что вся иностранная помощь должна предоставляться в долг, а не напрямую.