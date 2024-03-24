Демократы готовы "защитить" спикера Джонсона от отставки в случае голосования помощи Украине

Некоторые демократы в Палате представителей размышляют, что вероятно будет мудрым политическим решением защитить спикера Джонсона от отставки в случае вынесения им на голосование пакета помощи Украине.

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Несколько демократов в Палате представителей Конгресса США дали понять, что проголосуют за то, чтобы "спасти" спикера Майка Джонсона от отставки в случае вынесения им на голосование пакета помощи Украине. Об этом пишет CNN.

"Если он совершит ответственный поступок, позволив членам Конгресса проголосовать по законопроекту, который будет принят и будет отвечать интересам нашей национальной безопасности, при таких обстоятельствах я бы предложила сесть за стол переговоров", — подчеркнула умеренный представитель Демократической партии от штата Вирджинии Эбигейл Спанбергер.

Другие демократы Палаты представителей тоже дали понять, что они предложат отменить резолюцию Марджори Тейлор Грин об отставке Джонсона, если до этого дойдет.

Представитель Демократической партии от штата Нью-Йорк Том Суоцци, который недавно получил место в Палате, заявил, что проголосовал бы за сохранение Джонсона на посту спикера.

Его коллега по партии от штата Огайо Марси Каптур, одна из немногих демократов, баллотирующихся в округе Трампа, заявила, что хочет оставить свои варианты открытыми, и "на данный момент реально размышляет" о том, что, возможно, политически мудро спасти Джонсона.

Резолюция Грин — что известно

Член Республиканской партии, сторонница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин обвинила спикера Палаты представителей в "предательстве" и хочет отстранить его от должности по той же схеме, по которой почти полгода назад был уволен его предшественник Кевин Маккарти. Она пытается убрать Джонсона, если он согласится вынести пакет помощи Украине на рассмотрение Палаты представителей для голосования "за" или "против" и планирует использовать для этого две недели каникул.

Джонсону на фоне междоусобиц в рядах республиканцев приходилось полагаться на голоса демократов, чтобы принять некоторые ключевые законопроекты, в частности по правительственному финансированию, который консервативные сторонники жесткой линии республиканцев отвергают как слишком либеральный.

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"Не будем медлить": Джонсон рассказал, когда и как будет рассмотрена помощь США для Украины

Напомним, 19 марта сообщалось, что конгрессмены-республиканцы предлагают частично оформить помощь Украине как кредит. Как пишут журналисты, спикер Палаты представителей Джонсон убежден, что всю иностранную помощь должны предоставлять в долг, а не напрямую.