Замість Гуменюк: Дмитро Плетенчук очолив пресцентр Сил оборони Півдня

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук замінив на цій посаді Наталю Гуменюк, яка була звільнена 19 квітня.

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Капітан третього рангу Дмитро Плетенчук обійняв посаду начальника Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України. До виконання обов'язків він приступив 22 квітня. Про своє призначення Плетенчук повідомив інформагенству "Укрінформ".

"Починаючи із сьогоднішнього дня приступаю до виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України", — сказав він.

Також Плетенчук продовжує працювати речником Військово-морських сил, пише "Суспільне Одеса". За його словами, рішення про призначення було ухвалене найвищим керівництвом країни. Плетенчука запросили як кризового менеджера.

Пресслужба командування Сил оборони Півдня на момент публікації матеріалу не коментувала призначення Дмитра Плетенчука на відповідну посаду.

Що відомо про Дмитра Плетенчука

Дмитро Плетенчук був речником Військово-морських сил Збройних сил України з травня 2023 року. До того очолював пресслужбу тактичної групи "Грім". Із березня 2002 року по листопад 2022 року працював пресофіцером Миколаївської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, 19 квітня Наталя Гуменюк була звільнена з посади начальниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України. У Генштабі заявили про проведення ротаційних заходів.

Відповідне рішення було ухвалене після скарг журналістів, які нарікали на те, що Гуменюк забороняла медійникам перебувати на багатьох ділянках на Південному фронті. Сама Гуменюк ці звинувачення відкидала та наголошувала, що пресцентр не порушив жодних наказів командування.