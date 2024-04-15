Мішені для Сил оборони: у ВМС розповіли, як РФ використовує захоплені кораблі України

За словами речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, противник обов'язково понесе відповідальність за вчинені дії на Кримському півострові. Зокрема це стосується й окупації кораблів.

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У 2014 році, коли Росія незаконно взяла під свій контроль Кримський півострів, також захоплені були й українські кораблі. Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів, що противник із ними робить.

За його словами, росіяни намагаються використовувати українські кораблі як мішені для Сил оборони. У ВМС продовжують уважно стежити за тим, що відбувається.

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"Один із них був уражений ракетним катером "Івановець", який після цього потопили Сили оборони в Чорному морі. Як ви пам'ятаєте, так само вони вирішили використати проти України наш великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", — заявив Дмитро Плетенчук.

Окремо речник Військово-морських сил додав, що російські окупанти також захопили малі броньовані катери, які почали включати до складу свого Чорноморського флоту. Це в будь-якому разі не зійде їм з рук і в майбутньому буде покарання.

"Однак ми цю ситуацію моніторимо, і відповідно РФ нестиме юридичну відповідальність за захоплення цих одиниць", — підсумував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, 14 квітня у ВМС розповіли, які кораблі ЧФ РФ вдалося знищити за 2 роки великої війни. За словами Дмитра Плетенчука, у цьому переліку є представники фактично всіх типів. У результаті, бажане панування в Чорному морі, яке хотіли отримати росіяни, під великим питанням.