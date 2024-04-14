Представники всіх типів: у ВМС розповіли, які кораблі ЧФ РФ вдалося знищити (відео)

За словами спікера Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, противник хотів здобути панування в Чорному морі, однак тепер ця "перевага" під великим питанням. Росіяни залишилися без третини кораблів.

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Росіяни продовжують втрачати свої кораблі після ефективних українських атак і серед знищених суден ворожого флоту є представники всіх типів. Водночас, працювати ще є над чим. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

За його словами, на рахунку у Сил оборони є не тільки флагман, а й інші російські кораблі. Зокрема йдеться про сторожові, великі десантні та навіть підводний човен.

Над таким результатом працювали всі — Сухопутні війська, Повітряні сили, Служба безпеки, Головне управління розвідки. Це ті відомства, які причетні до проведення спецоперацій. Якщо говорити мовою цифр, то противник за 2 роки повномасштабної війни залишився без третини флоту.

"Але, звичайно, більш важливим є якісний показник, тому тут ще є над чим працювати. Насамперед це стосується носіїв крилатих ракет, яких вони мають десяток в акваторії Чорного моря, а точніше — зараз в акваторії гавані в Новоросійську. Проте — так, роботи ще вистачає, але можемо в принципі й говорити про те, що маємо успіхи. І вони досить суттєві", — заявив Дмитро Плетенчук.

Окремо речник ВМС додав, що Росія хотіла отримати панування Чорноморського флоту в морі, однак тепер це під великим питанням. Крім того, всі спроби блокувати цивільне судноплавство, яке так важливе для України через експорт, закінчилися невдачею.

Водночас не варто недооцінювати противника і сподіватися, що кораблі до кінця війни далі ховатимуться і стоятимуть без діла. Приміром, незважаючи на малюнки субмарин на асфальті та вертольотів на злітних смугах, росіяни намагаються посилити авіаційну складову.

"Вони постійно присутні в акваторії Чорного моря саме в повітряному просторі, там постійно працює як винищувальна, так і розвідувальна авіація. І це є реальною проблемою — і зі складу, до речі, так само Чорноморського флоту. Тому є нам над чим працювати. І, звісно, вони так само намагаються протидіяти... Звісно, вони намагатимуться якось повернутися до Чорного моря, тому що це вже, можна називати так — пахне капітуляцією в морі. Вони цього, звичайно, собі дозволити не можуть", — підсумував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, 31 березня повідомлялося, що росіяни намагаються захистити кораблі ЧФ за допомогою барж, про що заявляли аналітики з британської розвідки. За їхніми даними, противник усвідомлює загрозу з боку українських морських дронів, тому шукає способи, які могли б підвищити безпеку кораблів у районі Новоросійського порту.