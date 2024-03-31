Превентивні заходи: росіяни намагаються захистити кораблі ЧФ за допомогою барж, — розвідка Британії

За даними аналітиків, противник усвідомлює загрозу з боку українських морських дронів, тому шукає способи, які могли б підвищити безпеку кораблів у районі Новоросійського порту.

Related video

Російські окупанти продовжують вживати заходів, які повинні будуть захистити кораблі Чорноморського флоту. Тепер біля входу в Новоросійський морський порт помітили встановлені баржі. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 31 березня.

За даними аналітиків, їм вдалося детально розглянути супутникові знімки з російськими об'єктами. На них можна помітити появу відразу чотирьох барж, які встановлені біля входу в морський порт. Це один із заходів з безпеки.

"Нещодавній аналіз зображень виявив чотири баржі, розташовані біля входу в об'єкт Чорноморського флоту Новоросійського морського порту. Це спроба посилити оборону порту від атак українських надводних дронів без екіпажу", — йдеться в повідомленні.

Окремо в британській розвідці додали, що морський порт у Новоросійську зараз відіграє вирішальну роль у захисті Чорноморського флоту і того, що від нього залишилося.

Через успішні атаки української сторони Кремль навіть ухвалив рішення змінити командувача флоту. Адмірала Віктора Соколова відправили у відставку і призначили нову людину в надії, що він зможе якось змінити ситуацію.

"Його наступник, віце-адмірал Сергій Пінчук, імовірно, прагне підвищити шанси російських суден на виживання, вживаючи додаткових превентивних і оборонних заходів, включно зі звуженням проходів до портових споруд", — підсумували в британській розвідці.

Нагадаємо, 29 березня повідомлялося, що розвідка Британії показала наслідки ударів по Криму, після яких боєздатність Чорноморського флоту знову знизилася. За даними аналітиків, противник намагався вберегти свої кораблі та військові об'єкти від нових атак, проте нічого не вийшло. На супутникових знімках чітко простежуються руйнування.